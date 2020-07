Golazo stelt crosskalender 2020-2021 voor: start in Lokeren op 26 september, enkele wedstrijden later op de namiddag Redactie

08 juli 2020

18u34

Bron: Belga 0 Veldrijden Nadat vorige week de definitieve Nadat vorige week de definitieve kalender van de Wereldbeker veldrijden werd bekendgemaakt, heeft ook Golazo haar definitieve crosskalender voor volgend seizoen voorgesteld. Een aantal veldritten staan niet meer op hun traditionele datum. De aangepaste kalender werd goedgekeurd door Belgian Cycling en de UCI. Het internationaal veldritseizoen start op 26 september met de Ethias Cross in Lokeren.

Om de concurrentie met het wegwielrennen in het najaar uit de weg te gaan, werd het programma aangepast voor de eerste drie Ethias Crossen van het seizoen. In Lokeren en Kruibeke (10 oktober) starten de mannen om 17.30 uur en de vrouwen om 16.15 uur. In Beringen (17 oktober) wordt het startschot bij de vrouwen gegeven om 16 uur en bij de mannen om 17.15 uur.

Het regelmatigheidscriterium onder de nieuwe naam 'Trofee Veldrijden', voorheen DVV Verzekeringen Trofee, start op 31 oktober met de Koppenbergcross in Oudenaarde. Een week na Parijs-Roubaix staat er dus ook een kasseiklassieker in het veld op het programma. De Trofee Veldrijden eindigt op Valentijnsdag met de Brussels Universities Cross.

Omdat de geplande Wereldbeker in Antwerpen niet zal plaatsvinden, zal de traditionele Scheldecross terug zijn intrede doen in de Trofee Veldrijden, en dit op zaterdag 12 december. Het vertrouwde parcours op Linkeroever en het strand van Sint-Anneke zullen het decor vormen van deze zandcross. Het weekend van 12 en 13 december wordt dus ideaal voor de zandspecialisten, want op zondag staat de Kuilcross in Zonhoven (Wereldbeker) geprogrammeerd. De traditionele veldrit van 11 november in Niel tot slot wordt na enkele jaren afwezigheid terug opgenomen in een klassement. De Jaarmarktcross Niel zal deel uitmaken van de Superprestige.

Kalender van Golazo

26.09.2020 Lokeren - Rapencross (Ethias Cross)

10.10.2020 Kruibeke - Poldercross (Ethias Cross)

17.10.2020 Beringen - b-mine Cross (Ethias Cross)

31.10.2020 Oudendaarde - Koppenbergcross (Trofee Veldrijden)

11.11.2020 Niel - Jaarmarktcross (Telenet Superprestige)

14.11.2020 Leuven - Stellacross (Ethias Cross)

28.11.2020 Kortrijk - Urban Cross (Trofee Veldrijden)

12.12.2020 Antwerpen - Scheldecross (Trofee Veldrijden)

13.12.2020 Zonhoven - Kuilcross (Wereldbeker)

20.12.2020 Namen - Citadelle (Wereldbeker)

22.12.2020 Essen - CX Essen (Ethias Cross)

23.12.2020 Zonnebeke - Kasteelcross

29.12.2020 Loenhout - Azencross (Trofee Veldrijden)

30.12.2020 Bredene - Sylvestercross (Ethias Cross)

01.01.2021 Baal - GP Sven Nys (Trofee Veldrijden)

23.01.2021 Hamme - Flandriencross (Trofee Veldrijden)

03.02.2021 Maldegem - Parkcross (Ethias Cross)

07.02.2021 Lille - Krawatencross (Trofee Veldrijden)

13.02.2021 Eeklo - Meetjeslandcross (Ethias Cross)

14.02.2021 Brussel - Universities Cross (Trofee Veldrijden)

20.02.2021 Sint-Niklaas - Waaslandcross

