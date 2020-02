Golazo gaat Thibau Nys begeleiden: “Het wordt allemaal wat serieuzer en wil me graag blijven focussen op het fietsen” YP

07 februari 2020

11u26

Bron: Golazo 1 Veldrijden Thibau Nys, kersvers wereldkampioen veldrijden bij de junioren en vanaf september belofterenner, gaat in zee met Golazo. Het sportbureau dat ook al jaren met vader Sven Nys samenwerkt, zal Thibau ondersteunen bij alle extrasportieve zaken. Dat meldt Golazo in een persbericht.

“Totnogtoe is mijn sport voor mij vooral plezier geweest, gewoon iets dat ik heel graag doe”, zegt Thibau Nys. “Maar met het behalen van de wereldtitel en de overstap naar de beloften volgend seizoen wordt het allemaal wat serieuzer. Ik merk dat er ineens heel wat zaken op mij afkomen waar ik nooit eerder mee bezig was. Ik zou mij graag blijven focussen op dat fietsen en ik ben dan ook heel blij dat ik de rest kan overlaten aan de mensen van Golazo, dezelfde entourage als die waar mijn papa altijd heel goed mee geweest is. Ik heb daar het volste vertrouwen in en kijk ernaar uit samen met hen de volgende stappen te kunnen zetten.”

Het is dan ook heel fijn dat we na vader ook zoon Nys kunnen ondersteunen in de uitbouw van zijn carrière Bob Verbeeck, CEO van Golazo

“De cirkel is rond”, vult Bob Verbeeck, CEO van Golazo, aan. “In 2007 zijn we beginnen samenwerken met Sven en hebben we hem tijdens de topjaren van zijn carrière begeleid. Dat is tot vandaag blijven doorlopen en zowel in het Sven Nys Cycling Center op Balenberg, de Sven Nys Academy, de Telenet Baloise Lions, keynote speeches en tal van andere zaken kan Sven op Golazo terugvallen. Thibau reed ruim tien jaar geleden als kleine kerel rond op de cross en we hebben natuurlijk zijn wel en wee in de jeugdcategorieën gevolgd. Het is dan ook heel fijn dat we na vader ook zoon Nys kunnen ondersteunen in de uitbouw van zijn carrière. Hij moet nog belofte worden, maar het is nooit gezien wat er nu al op hem af komt.”

Golazo zal Thibau Nys bijstaan bij op het vlak van contracten, partnerships, (social) media, PR en bij administratieve en juridische zaken.