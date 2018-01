Glunderende Sven Nys onder de indruk van zoonlief Thibau: "Het gaat véél sneller dan ik ooit had verwacht" TLB

19u54

Bron: VTM Nieuws 2 rv Sven en Thibau werden geïnterviewd door VTM Nieuws. Veldrijden Sven Nys heeft bij VTM Nieuws gereageerd op de tweede opeenvolgende Belgische titel van zoonlief Thibau. De 'Kannibaal van Baal' was duidelijk apetrots op zijn gedoodverfde opvolger. Bij de elites ziet Nys dan weer één grote favoriet: Wout van Aert.

"Het gaan ongelooflijk snel, veel sneller dan ik ooit had verwacht", sprak een glunderende Sven Nys in VTM Nieuws. "Het is ieder jaar opnieuw prijs, nu toch al voor de tweede opeenvolgende keer. Meteen nadat ik gestopt ben, pakt Thibau twee keer de Belgische titel, dat is ook voor de supporters heel leuk."

"Mijn vader heeft een groot aandeel in mijn zege", gooide Thibau ook een bloemetje terug. "Het is vooral door zijn kennis dat ik vandaag heb kunnen winnen. We hebben samen het parcours verkend en hij gaf me nuttige tips over waar ik moest rijden. Dat heeft zeker geholpen. Deze titel is gewoon geweldig. Mijn vader, moeder of vriendin: ze leven allemaal heel erg mee met mijn carrière. En dan is het geweldig als je samen zo'n triomf kan vieren."

"Van Aert is de favoriet, maar we willen er een stokje voor steken"

Nys blikte ook al even vooruit naar het BK bij de profs van morgen. Ook hij ziet wereldkampioen Wout van Aert als grote favoriet. "Ons doel is natuurlijk om daar een stokje voor te steken, maar evident wordt dat niet. Voor Wout is er maar één plaats die echt telt, en dat brengt natuurlijk wel wat druk met zich mee. Ik denk dat we als ploeg met Toon Aerts de beste kansen hebben en in het andere kamp is er ook nog Laurens Sweeck, die prima door het zand klieft. Dus laat ons toch hopen dat het een spannend duel wordt, want dat was vorig seizoen allerminst het geval."

Photo News