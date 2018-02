Glibberen en glijden: WK-parcours in Valkenburg is geen lachertje DNR/XC

01 februari 2018

14u48

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 45 Veldrijden Dit weekend staat het WK veldrijden op het programma. Het parcours in het Nederlandse Valkenburg is niet van de poes, zoveel is duidelijk. Op en rond de Cauberg ligt het er slijkerig en drassig bij. Schuiven. Schuiven. Schuiven.

De veldrijders zullen op de technische omloop met een grof profiel rondrijden. Moét wel. Vandaag waren onze noorderburen op verkenning – gebrand op een ijzersterke prestatie in eigen land. Dat het parcours geen lachertje is, kon onder meer Marianne Vos aan den lijve ondervinden.

Met 26 overwinningen op zak is Mathieu van der Poel de veelwinnaar van het seizoen. Hij is dan ook logischerwijs dé favoriet om zondag voor de tweede keer de regenboogtrui te veroveren. Wout van Aert kan daar slechts acht zeges tegenover plaatsen, al vindt hij in Valkenburg wel een parcours waar hij uit de voeten kan. In tegenstelling tot de omloop van tijdens de Wereldbeker, die in oktober wordt verreden, is de WK-versie er één voor jongens met power in de benen en zijn de vele korte bochtjes, het explosieve, amper van de partij.

Spek voor Van Aerts bek, zo mocht hij vorige week vrijdag tijdens de mini-stage met de Belgische selectie vaststellen. "Als het ergens kan en als iemand het kan, is het Van Aert op dit parcours", zo vatte bondscoach Sven Vanthourenhout het samen.

Als we er de statistieken bijhalen, dan zien we dat Van Aert nog nooit wist te winnen op het parcours van Valkenburg, noch bij de jeugd, noch bij de elite. Vier keer werd hij tweede: na Ban der Poel in 2016 en Lars van der Haar in 2015, bij de beloften toonde Michael Vanthourenhout zich telkens de betere in 2014 en 2013. En in de editie van februari 2013, toen de wedstrijd nog geen deel uitmaakte van de Wereldbeker, werd Van Aert twaalfde in de categorie elite en beloften samen, niet meteen een referentie dus.

Maar het parcours valt dus niet te vergelijken en dit is een WK. "Ik heb al een geweldig seizoen achter de rug", sprak Van der Poel na Hoogerheide, "maar natuurlijk, ik wil graag die kers op de taart." Willen de Belgen een tweede regenboogtrui voor Van der Poel verhinderen, dan moeten ze vermijden dat hij er zoals zo vaak al meteen na de start van door gaat. "Het is het enige moment in de wedstrijd dat we iets voor Wout kunnen betekenen", stelde Daan Soete na de verkenning vast. "We moeten hopen dat enkele Belgen er voor zorgen dat Mathieu niet meteen een kloofje weet te slaan. Daarna zal het al snel een duel tussen Wout en Mathieu worden en kunnen wij wellicht nog weinig voor onze kopman doen."