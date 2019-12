Geen Wereldbeker in Bern volgend jaar, veldrithervorming eist eerste slachtoffer: “Het is enkel business, het gaat niet om de sport” DMM

20 december 2019

08u55 4 Veldrijden Geen Wereldbekermanche veldrijden in Bern volgend jaar. De organisatie van de Zwitserse cross maakte dat zelf bekend in een persbericht. “We stellen ons geen kandidaat voor de World Cup Series van 2020.”

De hervormingen van de Wereldbeker en de veldritkalender hebben een eerste slachtoffer geëist. De Wereldbeker veldrijden in Bern stapt niet mee in het hervormingsverhaal van Flanders Classics. Vanaf het seizoen 2020-2021 moet de veldritkalender zestien in plaats van negen Wereldbekermanches tellen. Acht WB-crossen zullen dan in België worden betwist, de acht overige crossen worden in het buitenland gereden.

De Zwitserse organisatie trok na afloop van zijn Wereldbekercross in oktober al aan de alarmbel wegens de grote onduidelijkheid over de toekomstige hervormingen. “De UCI beloofde ons vorig jaar dat in de zomer alles duidelijk zou zijn. We zijn al in oktober en we weten niets”, werd toen gezegd. Intussen maakte Flanders Classics bekend dat er 31 kandidaturen zijn om Wereldbekercross te organiseren.

46.000 euro extra kosten

Daar hoort Bern dus niet bij. “Twee maanden na de succesrijke tweede editie van de Wereldbeker in Bern hebben wij positieve conclusies uit ons evenement getrokken, toch zullen wij niet meedingen naar een plaats in de nieuwe Wereldbeker in 2020. De reden daarvoor is de hervorming van de Wereldbeker. Die zouden ons in 2020 opzadelen met een groot aantal extra kosten”, klinkt het.

Terwijl de marketingrechten gelijk blijven, zouden de kosten voor een nieuwe Wereldbekercross in Bern stijgen met 50.000 Zwitserse frank (omgerekend zo'n 46.000 euro, red). Verder zou het prijzengeld de komende drie jaar ook met 30.000 euro omhoog gaan. Al zijn dat niet de enige redenen waarom Bern zich terugtrekt. “De Wereldbeker-hervormingen zijn uitsluitend gebaseerd op Belgische voorwaarden. Het is enkel business, het gaat niet om de sport”, aldus organisator Christian Rocha.

Communicatie

Vooral de communicatie rond de hervormingen vanuit de UCI en Flanders Classics stoort de Zwitserse organisatie. “De voorwaarden voor een kandidatuur werden pas op 6 november bekendgemaakt, dus moesten de verschillende crossen in één maand tijd een dossier neerleggen.”

“Bovendien hield de UCI zich niet aan de belofte dat crossen met een meerjarig contract voor de Wereldbeker in sowieso in de hervormingen zouden worden opgenomen. De manier waarop deze hervormingen zijn opgestart en de manier van communiceren met de verschillende organisatoren is onacceptabel voor een wereldorganisatie als de UCI.”

Dit jaar won Eli Iserbyt de veldrit in Bern of er volgend jaar ook een winnaar in Zwitserland zal zijn is onzeker. De organisatie wil graag nog een cross organiseren volgend jaar. “De voorbije drie jaar hebben we veel gedaan en onze hart en ziel in dit project gestoken. We willen dat werk verderzetten in de toekomst. We proberen dus een duurzame en betaalbare oplossing te vinden.”

De precieze locaties en de definitieve kalender van de nieuwe Wereldbeker veldrijden worden aangekondigd tijdens het WK veldrijden, begin februari in het Zwitserse Dübendorf.

