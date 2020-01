Geen verrassing: Van der Poel voor zesde keer op rij Nederlands kampioen veldrijden XC

12 januari 2020

14u47 12 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft in Rucphen zijn zesde Nederlandse titel op rij in het veld gepakt. De 24-jarige wereldkampioen reed van start tot finish aan de leiding.

Drie minuten. Meer had Mathieu van der Poel niet nodig om zich af te zonderen van de tegenstand. U begrijpt het al: ’t werd een heuse onemanshow. Lars van der Haar –de laatste die het achterwiel van Van der Poel zag- reed de hele cross rond op de tweede positie.

En Corné van Kessel? Die werd vooraf aanzien als de grootste uitdager van ‘MVDP’, maar de renner van Tormans kwam niet goed voor de dag. Van Kessel stond met een vierde plek zelfs niet op het podium, Joris Nieuwenhuis veroverde het brons.

Voor Van der Poel was het zijn zesde nationale titel op rij in het veld. Van der Haar, de Nederlandse kampioen in 2013 en 2014, moest net zoals de voorbije twee jaar vrede nemen met het zilver.