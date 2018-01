Geen stevig feestje voor Wout van Aert na derde opeenvolgende Belgische titel: "Ik had geen zin in buikpijn" YP

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden Belgisch kampioen Wout van Aert (Crelan-Charles) kijkt na zijn prestatie van gisteren vooral uit naar het WK veldrijden. Dat heeft de 23-jarige veldrijder, die het in Koksijde solo haalde voor Laurens Sweeck en Daan Soete, vandaag verteld op een persconferentie.

Van Aert werd - in lijn met de verwachting - voor de derde keer Belgisch kampioen. Een stevig feestje zat er niet in. "Ik was vrij snel aan de mobilhome. Nog even langsgegaan bij de ploeg van de sponsors, iets gegeten en naar de parochiezaal bij de supporters", vertelde Van Aert. "Ik heb het bij water gehouden. Mijn maag lag wat overhoop en ik had geen zin in buikpijn."

Over zijn prestatie op jonge leeftijd is Van Aert tevreden. "Ik had mijn zinnen gezet op derde titel. Ik kijk nu vooral naar het WK", aldus Van Aert. "Die Belgische titel is iets apart. Je kan dat niet vergelijken met een nationale titel in andere landen. Het brengt veel aandacht met zich mee. Mathieu van der Poel wint vier titels op een rij maar geeft geen persconferentie en kan morgen naar de rustigste cross van het jaar rijden."

"België is het crossland bij uitstek. Er komt dan ook stress en heel wat voorbereiding bij kijken. Het is nooit gemakkelijk om dat af te maken", vervolgde Van Aert. "Je zal me nooit horen zeggen dat ik voor tien op een rij ga. Ik bedoel dat ik er wel ga voor gaan, maar het zal niet lukken. Dit soort kampioenschappen zijn niet voor niets eendagswedstrijden. Je kan het hele jaar de beste zijn maar je moet de dag zelf gezond zijn en je mag geen pech hebben. Er speelt veel mee. Zo mag je de tegenstanders niet onderschatten, ook al een kunst."

Van Aert zet nu zijn zinnen op het wereldkampioenschap, dat in het Nederlandse Valkenburg wordt gereden. "Ik rijd sowieso de twee wereldbekers. Vandaag ga ik proberen te genieten van de cross in Otegem. Het zal niet gemakkelijk maar ik ga toch proberen goede benen te hebben. Vanaf morgen draai ik de knop om naar het WK. Dat betekent dat de weken die volgen belangrijk zijn op het vlak van training. De laatste week wordt rustiger. Zo moet ik nog beter zijn dan ik zondag was."

Crelan-topman Luc Versele tevreden met nieuwe titel van Wout van Aert

De prestatie van van Aert stemt ook sponsor en Crelan-topman Luc Versele tevreden. "Met Wout hebben we een renner die drie keer na elkaar kampioen is geworden", verklaarde Versele op een persconferentie daags na de triomf. "Dat hebben er in het verleden nog gedaan, maar Wout is wel de jongste. Op 23-jarige leeftijd zijn we daar erg tevreden mee. Crelan zit sinds 2008 in het veldrijden. We hebben onze elfde nationale titel betwist, waarvan we er acht hebben gewonnen. De ploeg heeft een mooi parcours afgelegd. Ik wil hen daarvoor bedanken."

Van Aert schreef ook de twee voorgaande jaren, in Lille en Oostende, het Belgisch kampioenschap op zijn naam.

