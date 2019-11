Geen maat op Alvarado in Ruddervoorde, Cant tweede: “Heb vraagtekens kunnen rechttrekken” DMM

03 november 2019

16u32

Bron: Belga 0 Veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado heeft de vierde manche van de Superprestige in Ruddervoorde gewonnen. De Nederlandse domineerde van start tot finish en haalde het voor wereldkampioene Sanne Cant en de Amerikaanse Katie Compton.

Alvarado nam meteen bij de start de wedstrijd in handen, ietwat verder volgde Sanne Cant met Ellen Van Loy. Annemarie Worst kende pech toen ze verzeilde achter een val in de eerste bocht. De Nederlandse viel terug naar plek 20 en kwam niet meer in het stuk voor.

Vooraan nam Alvarado afstand van Cant en Van Loy en na de eerste ronde telde ze een voorsprong van zes seconden op de drievoudige wereldkampioene, Van Loy volgde op 17 seconden, daarna was het al bijna een halve minuut wachten op Keough.

Op Alvarado stond op het gladde parcours geen maat, ronde na ronde nam ze meer afstand van Cant. Van Loy viel terug naar de vijfde plaats en het was de Amerikaanse Katie Compton die opschoof naar plek drie. Alvarado dook de slotronde in met meer dan een halve minuut voorsprong en soleerde naar de zege, voor Cant en Compton.

Ze is ook de nieuwe leider in het klassement van de Superprestige met 53 punten, Kastelijn telt er 50, Cant is derde met 43 punten. Voor Alvarado is het haar vierde overwinning van het seizoen na zeges in Meulebeke, Pelt en Gieten.

Sanne Cant na tweede plaats: “Stond met vraagtekens aan de start, maar heb die redelijk kunnen rechtzetten”

Alvarado start volgend week als topfavoriet op het EK bij de vrouwen beloften: “Dit geeft goed gevoel”

Ceylin del Carmen Alvarado pakte in de Superprestigecross van Ruddervoorde haar vierde overwinning van het seizoen. “Ik voelde me goed bij de start en ben er gewoon volle bak ingevlogen”, zei de Nederlandse na afloop. “Ik had een goede start en voelde me best goed. Ik hoorde dat er achter me gevallen was en ben gewoon vol doorgegaan. Het was best zwaar vandaag, maar ik kon mijn tempo houden en pak hier de zege.”

En de leiderstrui in de Superprestige. “Ik ben blij dat ik die trui opnieuw om de schouders heb. Dit is een mooi klassement en ik sta nu een paar punten voor. Dat geeft een lekker gevoel.” Volgende week vindt het EK plaats in Italië. “Dit geeft wel vertrouwen, maar ik start er niet bij de elite dames, maar bij de beloften. Dit is mijn laatste kans en die wil ik nog eens grijpen. Ik moet er gewoon vol voor gaan. Of ik geen schrik heb van een dipje na dit sterke seizoensbegin? Neen, want ik ben nog helemaal niet top, dat moet ik pas zijn tegen het WK.”