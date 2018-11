Geen geld, geen ploegen, geen renners, grote crosslanden van weleer tellen niet meer mee: "Enige manier op succes: België kopiëren" GEEN GELD, GEEN PLOEGEN, GEEN RENNERS: GROTE CROSSLANDEN VAN WELEER TELLEN NIET MEER MEE Bart Audoore

16 november 2018

07u26 0 Veldrijden De cross, dat is Vlaanderen en Nederland. Ooit leverden ook Italië, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Tsjechië wereldkampioenen af, maar vandaag tellen zij niet meer mee. De interesse voor de cross is er niet meer, maar vooral de nodige investeringen ontbreken. En zonder geld geen ploegen, geen renners en geen wedstrijden.

"Nog maar één crossprof"

De gouden jaren van de cross in Duitsland: Marcel Meisen (29, Corendon-Circus) kent ze via de verhalen van zijn vader Josef, die in de jaren 80 en 90 zelf croste met mannen als Klaus-Peter Thaler en Mike Kluge. "Ik ben vroeg met veldrijden begonnen", vertelt Meisen. "De omstandigheden zaten mee: mijn vader croste en België was vlakbij. Ik woon in Aken: de wedstrijden bij jullie waren vaak dichterbij dan die in mijn eigen land - een enorm voordeel."

