Geen enkelbreuk voor Van der Poel na lelijke val, maar "zoals het nu aanvoelt, vrees ik voor Gieten" - Soete wint in Lokeren

13 oktober 2018

21u50

Bron: Eigen berichtgeving 31 Veldrijden Daan Soete heeft de geaccidenteerde Brico Cross in Lokeren gewonnen. De nieuwkomer bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice mocht zijn armen in de lucht steken in het Waasland, nadat Mathieu van der Poel en Wout van Aert (lekke band) beiden pech kenden. De Nederlandse Europese kampioen moest al snel opgeven na een lelijke val. De Nederlander werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar een verrekking van de ligamenten in zijn rechterenkel aan het licht kwam. Geen breuk dus, zoals eerst gevreesd werd.

De technische omloop in het Waasland was nochtans op het lijf geschreven van Van der Poel. Dat had Wout van Aert ook begrepen en de wereldkampioen probeerde zijn rivaal meteen onder druk te zetten. Van Aert reed snel naar de koppositie, maar niet veel later ging Van der Poel in zijn wiel tegen de vlakte.

De Nederlander verloor de controle over zijn fiets door een te snelle passage door een beekje en Van der Poel verzwikte zijn rechterenkel bij de ongelukkige val. De Nederlander probeerde nog even op zijn fiets te stappen, maar hij merkte al snel dat dat niet meer mogelijk was. De enkel van Van der Poel werd stevig ingepakt en hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek. Er werd gevreesd voor een zware enkelblessure. Maar de ploeg stelde de fans inmiddels toch wat gerust.

"In het AZ van Sint-Niklaas werd gelukkig geen enkelbreuk vastgesteld", klinkt het in een communiqué van Corendon Circus, de ploeg van Van der Poel. "De diagnose: een verrekking van de ligamenten. Meer nieuws volgt later." De Nederlander voegde er later aan toe dat hij morgen mogelijk start in Gieten, al hield hij wel een slag om de arm. "Zoals het nu aanvoelt, zal het niet lukken, denk ik. Hopelijk gaat het beter na een nachtje rust. Maar er is niets gebroken en ik ben nu onderweg naar Gieten", aldus Van der Poel. "Als de pijn morgen draaglijk is, zal ik starten."

Van Aert lek, sterke Soete klaart de klus

Van Aert stoomde door, maar ook de wereldkampioen bleef niet gespaard van pech. Op een ongelukkig moment liep de tube van de Antwerpenaar leeg en daardoor verscheen Daan Soete op het voorplan. Soete maakte in het tussenseizoen de overstap van Telenet Fidea naar Pauwels Sauzen Vastgoedservice en hij moest het opnemen tegen liefst drie ex-ploegmaats in Lokeren. Toon Aerts, Corné van Kessel en Jim Aernouts zetten de achtervolging op Soete in. Maar op het wiel van hun ex-ploegmaat raken lukte niet.

Wout van Aert deed drie ronden voor het einde ook zijn duit in het zakje in de achtervolging. Even naderden de wereldkampioen en zijn volgelingen tot op dertien tellen van Soete, maar toen Gianni Vermeersch en Van Kessel in de finale in elkaar haakten, was de strijd gestreden. Soete kon in de laatste ronde uitgebreid de tijd nemen om te vieren en in de achtergrond reed zijn ploegmaat Laurens Sweeck ook nog naar de tweede plaats. Toon Aerts werd derde, Wout van Aert uiteindelijk zesde.

Soete: “Best zelf het initiatief nemen”

“Toen Wout van Aert lek reed, twijfelde Corné van Kessel even”, blikt de winnaar terug. “Er zaten veel jongens van Telenet-Fidea, dus was mijn idee om door te trekken en niet in zo’n grote groep mee te draaien. Anders zitten we met heel wat renners bij elkaar en wordt het echt lastig. Dus ik sprong over de gracht, en dat risicootje loonde om een klein gaatje te maken. Dit technische parcours met veel draaien en keren lag me wel. Of je nu zelf doortrekt of in iemands wiel zit, het is sowieso lastig. Dus was ik van mening dat zelf het initiatief nemen het beste was. Eerste en tweede plek voor de ploeg is inderdaad fantastisch. Dat geeft vertrouwen.”

Laurens Sweeck: “Ik kon het ploegenspel spelen”

“Daan kwam snel aan de leiding en ik had mijn start compleet gemist. Maar ik voelde me goed en dat was blijkbaar goed genoeg om toch nog naar de achtervolgende groep te springen. Daan was toen al weg, dus ik kon het ploegenspel spelen. Dit is heel goed voor onze ploeg.”