Fonkelnieuwe cross in Beringen wordt klimspektakel en is morgen live te bekijken op VTM en HLN.be

25 oktober 2019

10u36 0 Belga Morgen vindt de eerste editie van de Ethias Cross in Beringen plaats. Het parcours situeert zich op het domein van be-MINE, de historische mijnsite van Beringen. Het wordt een regelrechte klimcross waarbij er na de start meteen een hoogteverschil moet overwonnen worden van 60 meter. Daarna wacht een tweede lus die tot halfweg de mijnterril loopt, om dan weer koers naar de top ervan te zetten. U kan de allereerste editie van de cross in Beringen morgen vanaf 13u35 LIVE bekijken op VTM en HLN.be!

"Het wordt een heuse klimwedstrijd. Je kan deze cross in Beringen misschien wel het best vergelijken met de Koppenbergcross in Oudenaarde of de wedstrijd op en rond de Citadel van Namen, waarin ook een pak hoogtemeters bedwongen moeten worden. Wel, in Beringen zal dat niet anders zijn", verduidelijkt parcoursbouwer en organisator Erwin Vervecken.

"Onmiddellijk na de start, op de serviceweg achter het winkelcentrum, moet er al geklommen worden. Daarna volgt een afdaling om vervolgens terug naar de top te rijden. Er is een afdaling die tegen hoge snelheid kan genomen worden. De andere afdaling vergt dan weer een pak techniek om die tot een goed einde te brengen."

Belgisch kampioen Toon Aerts won vorig jaar de Koppenbergcross en werd derde op de Citadel van Namen, op vergelijkbare parcours.

“Iets nieuws”

"Ik ken het parcours dat we daar krijgen enkel van beelden op social media. Verkennen ging ik er nog niet doen. Dat kan morgen wel gebeuren voor de eigenlijke cross", laat Toon Aerts weten. "Het is eens iets nieuws en dat is leuk, al hebben wedstrijden met een roemrijk verleden natuurlijk ook wel hun plaats in het veldrijden. Ik kijk alvast uit naar wat in Beringen te gebeuren staat. Ik hou van klimkoersen en morgen krijgen we er zo eentje. Ik heb na Boom alvast mijn eerste zege beet. De kop is er gelukkig al af.”

