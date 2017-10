Fenomenale Van der Poel vliegt naar eerste zege in Koksijde, Van Aert maakt rechtsomkeer XC

Mathieu van der Poel heeft voor het eerst de Wereldbeker in Koksijde gewonnen. De Nederlander reed in de tweede ronde weg van de concurrentie en rondde vervolgens een knappe solo af tot de finish. Lars van der Haar finishte op 39 seconden als tweede, Wout van Aert werd derde.

Ondanks de ingetapete schouder pakte Mathieu van der Poel meteen uit mijn zijn handelsmerk: verschroeiend van start gaan. Enkel Wout van Aert slaagde er even in om het tempo van de Nederlander bij te benen. Maar ook de wereldkampioen moest al snel afhaken. Gehavend of niet, Van der Poel kliefde als een sneltrein door het zand. De zoon van Adrie was andermaal op weg voor een lange solotocht.



Halverwege had Van der Poel een voorgift van dertig seconden op een groepje met Van Aert, Laurens Sweeck en Lars van der Haar. Het drietal deed wat het kon, maar naderde geen seconde op de eenzame leider. Integendeel. Van der Poel was outstanding. De negende overwinning van het seizoen was een feit. Drie op drie in de Wereldbeker.



Tweemaal pech voor Van Aert

In de achtergrond vond Van Aert z'n tweede adem. De wereldkampioen liet zijn metgezellen ter plekke, maar kreeg in de voorlaatste ronde af te rekenen met materiaalpech. De wereldkampioen verloor wat tijd, al leek hij wel nog steeds op weg naar de tweede plek, tot hij net voorbij de materiaalpost lek reed. Van Aert maakte rechtsomkeer en moest plots achtervolgen op Sweeck en Van der Haar.

Het werd nog spannend voor plek twee en drie. Vooral voor het laatste schavotje op het podium. Van der Haar werkte het laatste deel van de slotronde alleen af en knalde naar de tweede plek. Wederom Oranje boven. Sweeck vocht voor de derde plaats, maar voelde de hete adem in de nek van de wereldkampioen. Het robbertje werd uiteindelijk gewonnen door Van Aert, die zo de laatste podiumplek veroverde. Een uitgetelde Sweeck werd vierde, David van der Poel maakte de top vijf compleet.

