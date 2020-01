Familie Sweeck emotioneel na Belgische titel: “Dit is er zeker één voor ‘Fokke’” JSU/YP

12 januari 2020

17u40

Bron: VTM Nieuws 0

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zich zondag op het BK in Antwerpen voor de eerste keer in zijn carrière tot Belgisch kampioen veldrijden bij de mannen elite gekroond. Het werd een emotionele zege voor Sweeck, die enkele weken geleden grootvader Alfons verloor. Een mooier eerbetoon was nauwelijks denkbaar. “Dit is er zéker één voor ‘Fokke’”, klonk het bij vader Stefan Sweeck, terwijl ook broer Diether glunderde na de triomftocht van Laurens.