Exclusieve WK-column: Van Aert slijpt de messen: "Bij Mathieu is het van moeten. Ik heb al twee regenboogtruien..."

30 januari 2018

"Het vertrouwen dat ik zondag mijn derde wereldtitel op rij zal pakken, is duidelijk niet bij iedereen even groot. Dat er zonder pech van Van der Poel niets aan te doen zal zijn, lees ik ook in Het Laatste Nieuws. Ik ben toch benieuwd of Mathieu er ook zo over denkt. In hetzelfde artikel vertelt hij nochtans dat het parcours in mijn voordeel is. Het moet zijn dat dat toch ergens in zijn hoofd speelt. En dat lijkt me de logica zelve. Die parcoursverkenning met de nationale selectie heeft me immers een boost en gemoedsrust gegeven. De korte bochtjes van vroeger zijn verdwenen. Het is een omloop geworden waarop je ten volle je vermogen op kwijt kan. Net wat ik graag heb. Los daarvan ben ik zondagavond met een geweldig goed gevoel vanuit Hoogerheide naar huis vertrokken."

