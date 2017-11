Ex-veldrijders over de Koppenbergcross: "Hét moment om Van der Poel te kloppen" Mike De Beck en Thomas Lissens

Gaat Mathieu van der Poel op zijn elan door en zegeviert hij een eerste keer op de Koppenbergcross? Of voelt Wout van Aert zich in zijn natuurlijke habitat helemaal in zijn sas? Wij legden die vragen voor aan enkele ex-veldrijders die hun licht lieten schijnen over het verloop van deze klassieker in het veldrijden. Mathieu of Wout, de meningen waren verdeeld.

Paul Herygers: "Het moment om Van der Poel te kloppen is aangebroken"

"Ik verwacht een spannende tweestrijd en dan moet het allemaal van Wout van Aert komen om Van der Poel proberen te kloppen. Ik denk dat het moment nu wel is aangebroken. Het parcours ligt hem, hij komt in de buurt van Van der Poel, want hij reed bijna even snel in Ruddervoorde. Hij werd daar zoals wel vaker tweede, maar hij komt in ieder geval in de buurt. En dan is het een kwestie om 100 procent je terrein te krijgen en misschien zit het er aan te komen. Pas op, het is niet meer de Van der Poel die een trieste zomer heeft gekend, die operaties heeft ondergaan en hij heeft wel al heel veel gewonnen. De Nederlander zal wel erg gretig zijn, want de Koppenbergcross staat heel hoog aangeschreven. Voor hem is dat ook wel iets waard. Hij zal er dan ook alles aan doen om daar te winnen."

Mario De Clercq: "Van der Poel zal opnieuw domineren"

"Het zal iets helemaal nieuw zijn. Ze gaan nu op de kasseien naar boven rijden, wat ik wel aangenaam vind. Want nu kunnen we wel zeggen dat de renners tien of negen keer de Koppenberg zullen oprijden. Vroeger reden ze naast de Koppenberg in de weide. Of we nu een duel tussen Van Aert en Van der Poel zullen krijgen, weet ik niet. Persoonlijk denk ik dat Van der Poel opnieuw zal domineren. Niet enkel omdat het de Koppenberg is, maar er komt ook een afdaling in voor en dat zal ook spektakel geven. Van der Poel zal wegrijden op een technisch stuk en volgens mij zal dat in de afdaling gebeuren. Als je kijkt naar Ruddervoorde, dan rijdt hij gewoon weg op een zandstrook van twintig meter. Straf."

Roland Liboton: "Van der Poel heeft het voordeel van de twijfel"

"Ik verwacht een zware strijd. Ik denk wel dat het tot een tweestrijd zal komen tussen Van der Poel en Van Aert. In het begin van de koers zullen ze mekaar waard zijn en na halfkoers zal er toch een van de twee wegrijden. Het is natuurlijk makkelijk gezegd, Van der Poel kloppen, want je moet het nog kunnen. Hij rijdt ook goed bergop en bergaf. Als je goed rijdt, dan kan je alles natuurlijk. Het is een typisch parcours voor Van Aert, maar dat wil daarom nog niet zeggen dat je gaat winnen. Of Van der Poel zal winnen? Die kans zit er natuurlijk dik in omdat hij heel goed is op dit moment. Hij is de beste renner die er rond rijdt. Dan heb je natuurlijk altijd het voordeel van de twijfel."

Niels Albert: "We gaan superstrijd zien tussen Van Aert en Van der Poel"

"Ik denk dat we het duel gaan krijgen waar iedereen zo lang naar uitkijkt", vertelt Niels Albert in zijn column voor Het Laatste Nieuws. "Op de Koppenberg krijgt Wout een parcours dat op zijn lijf geschreven is. Ik zeg niet dat hij gaat winnen, maar ik geloof wel dat we voor het eerst een superstrijd gaan zien tussen hem en Mathieu."

Albert Van Damme: "Ik verwacht een gereserveerde Van der Poel"

"De Koppenbergcross is altijd zwaar en daarom verwacht ik dat Van der Poel iets gereserveerder zal rijden", zegt Albert 'Berten' Van Damme (76), zesvoudig Belgisch kampioen en éénvoudig wereldkampioen in het veld. "Daarom zal de cross wel iets langer spannend blijven, maar de Nederlandse kampioen zal het toch halen op pure klasse. Ik vergelijk hem altijd met Erik De Vlaeminck en Wout van Aert met mezelf. De Vlaeminck had ook iets meer pure, aangeboren klasse. Dat zie je ook bij Van der Poel en Van Aert. Die eerste vliegt dezer dagen over de balkjes, terwijl de wereldkampioen er bijna over moet kruipen. Ik verwacht een relatief makkelijke zege voor Van der Poel en ik denk dat zijn hegemonie wel eens lang zou kunnen duren. Na vijf ronden zijn zijn overwinningen meestal al bijna binnen, terwijl Van Aert afgelopen zomer te veel kruit heeft verschoten op de weg."

Van Damme pakte de wereldtitel in 1974.