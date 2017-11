Ex-Rode Duivel doet oproep in Niel: “Zou graag eens tegen BV’s crossen” XC

17u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Czerniatynski in actie bij de Rode Duivels tegen Roemenië. Veldrijden Opvallende aanwezige vandaag op de Jaarmarktcross in Niel. Gewezen Rode Duivel Alex Czerniatynski stond namelijk aan de kant de renners aan te moedigen. “Ik hou van veldrijden. Het is na voetbal mijn tweede sport. De sfeer is hier ook zo warm. Fantastisch”, aldus de gewezen spits van onder meer Antwerp en Anderlecht.

Een echte crossliefhebber dus, en dat weet ook zijn vrouw. “Als het veldrit is, moet ze mij thuis gerust laten”, grapt Czerniatynski. “Ik kijk ook elke cross, al heb ik nu geen favoriet meer om voor te supporteren. Sven Nys was mijn held. Toen hij pech had, durfde ik zelfs ‘het kaske van den tv’ hard tegen de muur te smijten. Jammer dat hij gestopt is, maar dat houdt mij niet tegen om de laatste jaren naar Niel af te zakken. Ook op de cross in Boom ben ik telkens van de partij.”

Meermaals aanwezig dus, maar dan wel als toeschouwer. Dat wil de ex-spits wel eens anders zien. Daarom doet 'Czernia' deze oproep: “Je ziet soms dat BV’s soms tegen elkaar crossen. Awel, ik zou graag eens meedoen. Zo een paar rondjes hé, maar ik word nooit uitgenodigd." Schrik, Bart Wellens en co?

Jan De Meuleneir - Photo News Alex Czerniatynski onlangs met Cisse Severeyns.