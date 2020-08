Ethias Crossen in Lokeren en Kruibeke trappen internationaal veldritseizoen af Redactie

26 augustus 2020

19u30 0 Veldrijden Het komende internationale veldritseizoen gaat van start met de Ethias Crossen van Lokeren (26 september) en Kruibeke (3 oktober). De veldritten gaan uiteraard wel gepaard met strikte coronamaatregelen en zullen zonder publiek afgewerkt worden. Beide crossen zijn live te bekijken op VTM en op HLN.be, net als de overige manches van de Ethias Cross.

De Rapencross van Lokeren en de Polderscross van Kruibeke vormen het begin van het internationale veldritseizoen. Die wedstrijden zullen wel op een andere manier doorgaan dan de vorige jaren. Door de coronapandemie moeten de organisatoren strikte maatregelen nemen. Zo is er geen publiek toegelaten en wordt het parcours van beide wedstrijden volledig afgesloten. In Lokeren liggen start en aankomst niet langer op de openbare weg.

Dat de bestuurders van de stad Lokeren en de gemeente Kruibeke groen licht geven voor de veldritten, vindt organisator Kurt Vernimmen natuurlijk goed nieuws. “Niet alleen voor onszelf, maar ook voor iedereen die in de cross zit of er graag naar kijkt. Er is nu duidelijkheid en er kan gereden worden. Mits weliswaar strikte maatregelen in acht te nemen: we zullen het protocol van de KBWB minutieus volgen. Helaas wordt het een seizoensstart zonder publiek, maar het was dat of niks en beide wedstrijden worden sowieso live uitgezonden.”

Ook bij Golazo - organisator van de overkoepelende Ethias Cross - heerst tevredenheid. “We hebben samen met de KBWB, andere organisatoren en de ploegen veel voorbereidend werk gedaan om het veldritseizoen toch te kunnen laten starten, ongeveer zoals initieel gepland”, aldus topman Christophe Impens. “Wij zijn de lokale overheden enorm dankbaar om het licht op groen te zetten. Daarnaast zijn we ook blij dat de partners van de Ethias Cross blijven geloven in dit project. Voor de fans is het uiteraard jammer dat ze voorlopig niet ter plaatse kunnen supporteren, maar gelukkig kan alles live gevolgd worden op VTM of HLN.be.”

De Ethias Cross begint dus op 26 september in Lokeren en eindigt op 13 februari in Eeklo. De Ethias Cross bestaat uit acht manches, die allemaal live te bekijken zijn op VTM en HLN.be.