En toen werd Annemarie Worst even Annemarie 'Sausage': man Compton laat zich opmerken met grappig interview

26 oktober 2019

15u18 0

Leuk moment in de vrouwencross in Beringen: het interview met de man van Katie Compton. Hij liet zijn licht schijnen op de koerssituatie toen de vrouwen nog met z’n drieën op kop reden. “Sausage, euh Worst, is de favoriete vooraan”, vertaalde de man letterlijk. “Hoe Katie het moet doen? She can drop ‘em while it’s hot. De afdaling voor de finish kan ze goed. Daar kan ze misschien iets forceren.”