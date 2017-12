En plots zijn de rollen wéér omgedraaid: Van Aert zet Van der Poel op anderhalve minuut in Bredene DMM

16u05 680 BELGA Veldrijden Wout van Aert heeft de Brico Cross in Bredene gewonnen. De wereldkampioen haalde het na een uitgewaaide wedstrijd met meer dan één straat voorsprong op Mathieu van der Poel. De Nederlander had door een aanrijding met een paaltje wel te kampen met materiaalpech. Quinten Hermans strandde op de derde plaats.

Stevige omstandigheden op het vernieuwde parcours van de Brico Cross in Bredene. Door de regenval van de voorbij dagen was de omloop omgetoverd tot een leuke modderpartij, op de koop toe zorgde een flink uit de kluiten gewassen westenwind voor nog wat extra animo.

Ook de heren cyclocrossers maakten er aanvankelijk een leuk kijkstuk van. Tim Merlier nam de kopstart, terwijl in diens zog Mathieu van der Poel even slagzij maakte. De Nederlander zag grote concurrent Van Aert op die manier een kleine voorsprong pakken, maar dat gaatje was al snel weer dicht. De Europese kampioen flitste naar het wiel van de wereldkampioen.

Eindelijk nog eens een duel, zou je dan gaan denken. Tot Van der Poel na een kwart wedstrijd opnieuw in de fout ging. De Nederlander parkeerde zijn Stevens-fiets tegen een paaltje en verloor zo mede door materiaalpech een zee van tijd in Bredene. Van Aert had op die manier snel een kleine minuut te pakken, de winst kon de wereldkampioen niet meer ontsnappen.

Photo News

Te meer omdat Van der Poel in de achtervolging bij broer David en Tim Merlier bleef plakken. De Nederlander koos eieren voor zijn geld en wachtte de laatste ronden af om zijn tweede plaats veilig te stellen.

Plakken, dat deed ook Van Aert nog even. De man van Crelan-Charles ging bij een haakse bocht kort onderuit, maar dat was allemaal zonder erg. Een vuiltje aan de broek, gelukkig geen aan de lucht voor de wereldkampioen. Van Aert zou zijn voorsprong nog vergroten tot meer dan anderhalve minuut.

Kat in het bakkie dus. Na dik één uur wedstrijd mocht de wereldkampioen voor de zevende keer dit seizoen zijn handen in de lucht gooien. Van der Poel en Hermans vervolledigden het podium. Het is trouwens ook al de derde zege voor Van Aert in Bredene.

Photo News

Van Aert: "Zo snel mogelijk recupereren voor morgen"

"Dit was nog eens een echte cross op een schitterend parcours. Dit zijn de wedstrijden die ik nu eenmaal graag heb, want dit was ploeteren", verklaarde Van Aert na afloop. "Dit is een zeer overzichtelijke omloop en dat is wel leuk voor de toeschouwers. Deze omloop heeft alvast een pak meer mogelijkheden dan het vorige parcours, toen er nog gereden werd aan het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys."

"Het liep vandaag ook een pak beter dan in de voorbije twee crossen. Na gisteren (Loenhout) was ik wat lastig op mezelf, nadat ik goed uit de verf kwam te Sint-Niklaas en Namen. In Zolder en Loenhout was het niet goed. Ik wou het vandaag zeker niet laten liggen en het pakte goed uit. Het is een kwestie van steeds maar gemotiveerd blijven. Je zit wel met de cross van morgen in het achterhoofd, daarom was het niet simpel om vandaag weer alles te geven. Maar voor een overwinning doe je wel het een en ander natuurlijk."

"Ik lag vrij snel in de wedstrijd op kop en ben dan vol blijven doorgeven. Ik hoorde dat mijn voorsprong vlug meer dan een minuut bedroeg en toen wist ik dat het binnen was. Het is nu een kwestie van zo snel mogelijk en zo veel mogelijk te recupereren. Gelukkig betreft het morgen in Diegem een avondcross en kan ik zo wat langer rusten", besloot Van Aert.

TDW

Mathieu van der Poel heeft "mindere dag" achter de rug

Mathieu van der Poel kon in de Brico Cross in Bredene niet voor de 21ste keer vieren dit seizoen. Twee ronden kon de Nederlander weerwerk bieden aan Wout van Aert, daarna moest hij het hoofd buigen voor de suprematie van de wereldkampioen.

"Ik heb een mindere dag achter de rug. Ik kende geen pech, maar de fouten die ik maakte heb ik te wijten aan mezelf. Niet meer, niet minder", verduidelijkte Van der Poel. "Ik reed zelfs niet lek, ook al twijfelden sommigen daaraan. Wel heb ik gevraagd om zachtere banden om zo meer grip te krijgen op de modderstroken. Er was vandaag iemand die een stukje rapper reed. Ik kon het tempo van Van Aert simpelweg niet aan. Daarom besloot ik snel om me op de tweede plaats te concentreren, zeker toen ik op meer dan een minuut volgde van Wout."

"Ik voelde wel dat er nog wat rek op zat en zo kon ik mijn ding nog doen voor de tweede plaats. Het was vandaag nog eens ouderwets crossen op een parcours waar bijna geen enkel moment kon gerecupereerd worden. Morgen/zaterdag volgt alweer een belangrijke wedstrijd met de Superprestigecross in Diegem. Ik wil daar wel het één en ander laten zien", besloot Van der Poel.

Photo News