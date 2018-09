En of het in de genen zit: Thibau Nys mag op zijn 15de al meetrainen met beroepsrenners (en dat zal papa Sven geweten hebben) TLB

15 september 2018



Bron: Eigen berichtgeving 1 Veldrijden Ook voor Thibau Nys staat het nieuwe veldritseizoen voor de deur. De 15-jarige zoon van Sven Nys, die vorige week al won in Wiekevorst, verschijnt morgen om 10u45 aan de start van de juniorencross op de Muur van Geraardsbergen en mag zich een heel seizoen meten met kerels die ouder zijn dan hij. Een probleem mag dat niet zijn voor de jongeling, want afgelopen zomer trok hij zelfs al mee op stage met de profrenners van Telenet Fidea Lions.

Sven Nys vertelde het met een fonkeling in de ogen toen hij zijn Telenet Fidea Lions voor het komende veldritseizoen voorstelde op de Balenberg. "Twee talenten uit ons AA Drink jongerenteam zijn deze zomer met onze profrenners op stage getrokken naar Mallorca. De ene was Ward Huybs, de andere...Thibau Nys." Het applaus dat in de zaal volgde, moest niet onderdoen voor de bijval die beroepsrenners als Toon Aerts of Lars van der Haar kregen.

Je hebt al een stevige supportersschare achter jou staan, Thibau.

Nys: (lacht) "Ja, super hé. Een groot deel van de supporters van mijn papa heeft beslist om mij nu te volgen en dat is heel fijn. Op elke cross word ik luidkeels aangemoedigd en dat geeft echt wel een boost. Hopelijk kan ik de fans komend seizoen plezieren met enkele zeges."

Morgen kan je dat al proberen op de Muur van Geraardsbergen. Hoe leef je toe naar het nieuwe seizoen?

Nys: "Met zin. Héél veel zin. Ik maak de overstap naar de junioren en daarin neem ik het op tegen kerels die een jaar ouder zijn dan ik. Het wordt sowieso geen simpel seizoen, maar ik ga wel mijn stinkende best doen. Ik kan nog niet echt zeggen waar ik sta tegenover de rest, maar ik reken wel op enkele overwinningen."

Hoe was jouw zomer? De Belgische titel die je pakte in het mountainbiken doet alvast het beste verhopen.

Nys: "Ik ben tevreden over mijn voorbereiding. Ik heb niet heel veel wedstrijden op de weg gereden, een tiental. Daarnaast ben ik twee keer twee weken op trainingskamp naar Mallorca geweest."

Eén keer zelfs met de profs, hoe was dat?

Nys: "Heel leerrijk. Een betere voorbereiding op het seizoen is er niet, denk ik. De crosstrainingen heb ik in Spanje bijna allemaal met de mannelijke profs afgewerkt en als leerschool kan dat wel tellen voor iemand van amper vijftien. Op de weg trainde ik meestal mee met de dames, maar vergis je niet: ook zij rijden verdomd hard, hoor."

Dat ik de kans krijg om mee te gaan op stage met de profs, toont wel dat ik iets in mijn mars heb

Je hebt kunnen proeven van het profbestaan. Is dat nog altijd het doel, zelf profrenner worden?

Nys: "Absoluut. Ik wil niets liever. Maar ik ga mezelf ook niet te veel druk opleggen. Het lukt simpelweg niet iedereen om prof te worden. Maar begrijp me niet verkeerd: ik ga er alles aan doen om van mijn hobby mijn beroep te maken. Dat ik de kans krijg om mee te gaan op stage met de profs, toont wel dat ik iets in mijn mars heb. Maar anderzijds besef ik ook dat mijn huidige prestaties geen referentie zijn voor de toekomst. Er zijn genoeg voorbeelden van renners die veel wonnen in de jeugdreeksen, maar het dan niet konden waarmaken bij de profs. Natuurlijk ben ik blij dat ik nu al goede resultaten boek, maar ik besef maar al te goed dat ik er nog lang niet ben."

Wat kan nog beter?

Nys: "Ik moet vooral groeien. Krachtiger worden. Mijn motor kan nog wat pk's gebruiken en ik moet ook nog extra spieren ontwikkelen. Maar dat komt met de jaren, net als de ervaring die een goede crosser ook nodig heeft."

En trainen met je papa, zit dat er nog in?

Nys: "Als we tijd hebben wel, ja. Ik heb hem deze zomer trouwens voor het eerst pijn kunnen doen op de weg. Dat was een leuk gevoel. In het veld kan ik het hem al twee jaar moeilijk maken, en nu dus ook op de weg."

Ik ben van plan om mijn middelbare school af te werken. Maar mijn focus ligt op de cross, daarna komen de boeken

Je moet veel trainen. Valt dat te combineren met je schoolwerk?

Nys: "Mijn vorig scholjaar was niet super. Daar ben ik eerlijk in. Ik zal mijn vierde middelbaar waarschijnlijk moeten dubbelen. Ik volg sportwetenschappen- een vrij zware ASO-richting - en ik ben van plan om mijn middelbare opleiding af te werken. Maar mijn focus ligt op de cross, daarna komen de schoolboeken."

Ligt jouw toekomst enkel in het veld, denk je?

Nys: "Voorlopig ligt mijn focus op de cyclocross, ja. Ik rijd ook wel op de weg en met de mountainbike, en ik doe die twee dingen ook graag. Maar het liefst van al ploeter ik toch door de modder. Dat is me ook met de paplepel ingegeven, hé."