En dat voor eigen volk: Wout van Aert voert nummertje op en viert in Lille voor het eerst na zware valpartij DMM/GVS

08 februari 2020

15u57 40 Veldrijden Wout van Aert heeft na alle ellende in extremis zijn eerste zege van het crossseizoen beet. In de Krawatencross van Lille - voor eigen volk - gooide hij halfweg cross iedereen overboord, waarna hij een tijdrit opvoerde door het Kempische zand. 384 dagen na zijn laatste zege in het veld in Pontchâteau en 204 dagen na zijn zware val in de Tour eindelijk die triomf.

Lille. Dat is Wout van Aert, Paul Herygers en Sanne Cant, maar ook de Krawatencross. Mathieu van der Poel was er vier keer de beste, maar aangezien hij dezer dagen in de sneeuw vertoeft was het vandaag zoeken naar een opvolger.

Wout van Aert voor eigen volk? In eerste instantie niet meteen. De renner van Jumbo-Visma miste zijn start een beetje, dat terwijl die andere notoire trage starter wel als een pijl uit een boog vertrok: Laurens Sweeck nam de kopstart.

Tom Pidcock en David van der Poel moesten hun tenen uitkuisen om onze landgenoot binnen schot te houden in de openingsfase. Sweeck zoefde BK-gewijs door de bochten. Met een zanderige ondergrond vond hij in Lille uiteraard een parcours op zijn maat. De renner uit Schriek deed het zelfs met iets té veel allure. In een haakse bocht bleef de Belgische tricolore in het zand steken.

Is Wout Van Aert op weg naar zijn eerste zege? Lille wordt nu al helemaal gek.#DVVTrofee #Krawatencross pic.twitter.com/FPalKe3GCh DVV Trofee(@ DVVtrofee) link

Tijdrit

Hermans nam over, maar heel lang reed hij niet alleen. Daar was immers Van Aert. De Jumbo-Visma-man nam over, gooide het tempo omhoog, net op het moment dat Hermans kampte met een mechanisch probleem. Wout was gaan vliegen, hij moest er nu in en rond het Kempische zand een tijdritje van zo’n half uur uitpersen.

Onder de geweldige aanmoedigingen verzwakte Van Aert niet. Hermans en Sweeck zaten in de achtervolging niet stil, maar kwamen geen seconde dichter. Integendeel. Tien seconden werden er vijftien en werden er twintig. WvA maakte het indrukwekkend af. Na alle malaise zijn eerste seizoenszege in het veld. En zijn eerste crosstriomf in meer dan een jaar. Zijn laatste veldritzege dateert van 20 januari 2019, in Pôntchateau - 384 dagen geleden. Hermans werd tweede, Sweeck derde.