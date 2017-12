En dat een dikke week na zijn zware val: "Jaaaaa! Morgen probeer ik het in Zolder met goed ingepakte pols" XC

10u12

Bron: Belga 0 Florian Van Eenoo photonews Veldrijden Opvallend: Klaas Vantornout staat morgen aan de start van de Wereldbeker in Heusden-Zolder. Dat bevestigt hij vandaag in een bericht op Twitter.

"Jaaaaa! Morgen probeer ik het in Zolder met goed ingepakte pols, hand... Merry Christmas to everyone!!", laat de veldrijder van Marlux-Napoleon Games weten.

Vantornout blesseerde zich op 17 december bij een val in de Wereldbeker van Namen aan de linkerhand. Door een afgebroken botschilfer moest de 35-jarige West-Vlaming in het gips. Dankzij een op maat gemaakte brace kon Vantornout al snel de trainingen op de weg hernemen. Nu acht hij zich dus fit genoeg om te starten in de GP Eric De Vlaeminck.

Jaaaaa! Morgen probeer ik het in Zolder met goed ingepakte pols, hand... Merry Christmas to everyone!! @MAR_NAPG_CT pic.twitter.com/YpMsLGk2Ij Klaas Vantornout(@ KlaasVantornout) link