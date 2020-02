Emotionele Wout van Aert draait bladzijde om na eerste zege sinds comeback: “En nu wil ik er staan in de ‘heilige week’” KDW/XC

08 februari 2020

17u54 3 Veldrijden Wout van Aert heeft voor het eerst sinds zijn zware val in de Tour nog eens van de overwinning kunnen proeven. En daar was hij logischerwijze tevreden mee. “Een zalig moment, want ik heb een heel lange weg afgelegd.”

“Dit is weer een mooie stap vooruit”, opende Van Aert na z’n zege in de Krawatencross in Lille. “Emotioneel om mijn eerste overwinning in mijn eigen dorp te pakken. En dat ik op mijn bil klopte toen ik over de streep kwam? Daar zat ik al enkele maanden mee in mijn hoofd.”

“Ik kon pas in de laatste ronde genieten”, vervolgde de Kempenaar. “Het was een heel snel en verraderlijk parcours, dus ik probeerde om gefocust te blijven. In de laatste ronde wist ik dat er niks meer verkeerd kon gaan. Het publiek was zalig. Veel mensen hebben op mijn komst gewacht, dat heeft me gemotiveerd. En nu ik de supporters een overwinning kan geven, is de cirkel rond.”

Voor Van Aert was het zijn eerste overwinning sinds de Tour. “Eindelijk kon ik nog eens de handen in de lucht gooien. Het heeft veel te lang geduurd. Hopelijk duurt het nooit meer zo lang”, lachte de Belg.

Tenerife

“De laatste weken gaat het echt in stijgende lijn. Morgen rijd ik in Merksplas, maandag vertrek ik naar Tenerife voor een hoogtestage van drie weken. De komende weken staan in functie van heel hard werken. Die cross is een heel goede voorbereiding, maar het vraagt ook een overgangsperiode om de conditie voor de op de weg te pakken te krijgen. De trainingen in de cross zijn veel explosiever. Voor de weg heb ik heel wat meer uithouding nodig. Dan moet ik op trainingskamp intensiteit proberen te koppelen aan duurvermogen. Waar de laatste weken de trainingen niet langer dan vier uur waren, zullen ze vanaf maandag niet korter zijn dan vier uur.”

“Ik draai vanaf maandag dus de bladzijde om en vat ik mijn voorbereiding op het wegseizoen verder aan. Ik hoop in de eerste koersen goed te zijn, maar in ‘de heilige week’ wil ik er echt staan. De Ronde of Roubaix? Dan kies ik voor Roubaix, mijn droomkoers.”