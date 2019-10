Ellen Van Loy juicht gelijktrekking prijzengelden toe: “De organistoren zorgen voor ons, wij voor hen” DMM

09 oktober 2019

16u21 0 Veldrijden De DVV-Trofee trekt de prijzengelden van de mannelijke en vrouwelijke crossers gelijk. Een positieve evolutie, vindt veldrijdster Ellen Van Loy. “Elke stap vooruit is er één in de goeie richting.”

Ze was er bij toen het vrouwenveldrijden voor het eerst op tv kwam, ze was er bij toen de ochtendwedstrijden plaats ruimden voor cross in de namiddag en nu is ze er bij wanneer de prijzengelden tussen mannen en vrouwen volledig worden gelijkgetrokken in de Superprestige en de DVV-Trofee. Ellen Van Loy heeft het veldrijden bij de vrouwen doorheen de jaren zien evolueren. De 39-jarige veldrijdster van Telenet-Baloise Lions juicht de nieuwe beslissingen toe.

“Natuurlijk. Gelijk wie te horen krijgt van een werkgever dat hij of zij twee of drie keer meer zal verdienen, vindt dat fijn. Tegelijk kan je de opmerking maken waarom het zo lang heeft moeten duren”, aldus Van Loy. “Mijn parcours was in vergelijking met sommige anderen misschien anders - ik deed het lang puur als hobby -, maar pakweg tien jaar geleden was het als vrouwelijke prof bijna niet mogelijk om van je sport te leven.”

Van Loy staaft dat laatste met een frappante anekdote. “Ik kan niet voor anderen spreken, maar in 2014-2015 stond ik als eindwinnares op het podium van de Bpost Bank Trofee met een cheque van 7.500 euro. Wout stond naast mij met een van 30.000 euro. Dat is vermenigvuldigen met factor vier. Zelfs journalisten kwamen toen vertellen dat dit op het schandalige af was. Met dat geld moet een vrouwelijke renster de week daarop ook haar verplaatsing maken. Soms naar het buitenland en een hotelbed kost voor een man of een vrouw even veel. Dan moest je in de Wereldbeker al top vijf rijden om uit de kosten te komen.”

Tv-uitzendingen

De grote verandering kwam er volgens Van Loy met de tv-uitzendingen in het vrouwenveldrijden. “Dat was een positief gegeven dat we ook als rensters met beide handen hebben gegrepen. Ik denk dat Sanne Cant, Loes Sels, ikzelf en de andere gevestigde waarden in binnen- en buitenland er voor hebben gewerkt om ons crossniveau verder op te krikken en het veldrijden bij de vrouwen ook spannender te maken voor de kijker.”

“De organisaties hebben dat opgepikt. Dat ze nu als tegemoetkoming de prijzengelden gelijk trekken, is voor ons een stimulans om op dezelfde manier verder te gaan. We hebben hard voor deze evolutie moeten werken. Tegelijk blijven we ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen om dit niveau aan te houden. Als de organisaties zorgen voor ons, dan moeten wij ook zorgen voor hen”, vertelt de renster het met een mooie slagzin.

Toppers en startgelden

Het gelijktrekken van de prijzengelden kan volgens Van Loy ook een extra stimulans zijn om internationale toppers op de weg naar het veld halen. “De situatie is nu zo dat sommigen van de weg naar het veldrijden overstappen in de winter om beter rond te komen. Gelijke prijzengelden kunnen dan inderdaad meer namen lokken. Bij onze ploeg komt er met Lucinda Brand een absolute wereldtopper bij. Ik ben daar heel blij mee. Het niveau gaat omhoog en dat is goed voor het aanzien van onze sport.”

De prijzengelden mogen nu dan wel gelijk zijn, de startgelden zijn dat wel nog altijd niet. “Alles meteen gelijktrekken is onmogelijk", zegt Van Loy. “Al hoor ik dat die startgelden in de toekomst zouden wegvallen en dat er meer prijzengeld in de plaats zou komen. Ook dat zou een goeie evolutie zijn.”

“Dat er door Sanne Cant geijverd wordt om de duur van de wedstrijden gelijk te trekken, begrijp ik. Dat is nog één van de punten waarover er soms opmerkingen komen. Het verhaal gaat dan dat wij een kwartier minder werken voor hetzelfde geld. Als dat het criterium is dan zeg ik meteen dat ook wij één uur willen crossen. Ook al is het dan lastiger voor ons. In elk geval is het positief dat de prijzengelden nu gelijk zijn. Elke stap vooruit is er een in de goeie richting.”