Eli Iserbyt wint Krawatencross bij de beloften en is eindlaureaat: "Spijtig dat ik geen acht op acht behaald heb" MH

10 februari 2018

15u01

Bron: Belga 1 Veldrijden Wereldkampioen Eli Iserbyt heeft vandaag bij de beloften de Krawatencross in Lille gewonnen. Hij haalde het na een solo van Thijs Aerts en de Nederlander Jens Dekker. Iserbyt is meteen ook de eindlaureaat van het regelmatigheidscriterium. De wereldkampioen telt in het klassement immers 10:21 voorsprong op Yannick Peeters. Thomas Joseph eigende zich de derde plaats toe met een achterstand van 12:53. Stijn Caluwé legde beslag op de vierde plaats voor Jelle Schuermans.

Het waren Belgisch kampioen Thijs Aerts en wereldkampioen Eli Iserbyt die reeds in de openingsronde voor afscheiding zorgden. Voor Iserbyt ging het allemaal te traag en hij liet zijn enige metgezel Aerts in de steek. Aerts volgde op twee ronden van het einde op vier seconden van Iserbyt, maar zakte dan verder weg. Iserbyt bleef het parcours verder op zijn tempo afmalen en kwam niet meer in de problemen. Thijs Aerts kon op zijn beurt de Nederlander Jens Dekker nog afhouden en werd tweede. De Tsjech Adam Toupalik repte zich naar de vierde plaats voor de Zwitser Johan Jacobs.



Eerder op de dag was bij de juniores Niels Vandeputte oppermachtig. Hij rondde succesvol een lange solo, die hij reeds inzette in de tweede ronde, af. De Nederlander Ryan Kamp werd afgetekend tweede voor Witse Meeusen.

Lennert Belmans was dan weer de sterkste, in een sprint met drie, bij de nieuwelingen. Belmans, die zijn tiende overwinning pakte dit seizoen, hield immers Ward Huybs en de Nederlander Salvador Alvarado af. Laatstgenoemde verzekerde zich meteen ook van de eindzege in het klassement van de DVV Verzekeringen trofee.

Eli Iserbyt had graag alle manches gewonnen

Met uitzondering van de Koppenbergcross heeft Eli Iserbyt alle manches, acht in totaal, van de DVV Verzekeringen Trofee gewonnen. Op de Koppenberg moest Iserbyt immers de Brit Tom Pidcock voor laten gaan en strandde hij op de dichtste ereplaats. In Lille was de kersverse wereldkampioen vandaag wederom oppermachtig en hield Iserbyt onder andere Thijs Aerts en de Nederlander Jens Dekker achter zich.

"Ondanks het feit dat ik hier geen parcours op maat vond heb ik toch alles gegeven en ging ik voluit op jacht naar mijn zevende zege in dit regelmatigheidscriterium", begon Eli Iserbyt. "Maar ik heb mijn overwinning zeker niet in geschenkverpakking gekregen. Integendeel. Thijs Aerts maakte het me knap lastig en zette mij meermaals onder druk. Het was dan ook niet gemakkelijk om een voldoende grote kloof te slaan. Uiteindelijk lukte me dat wel."

"Het is natuurlijk spijtig dat ik geen acht op acht behaald heb. De Koppenbergcross was net iets te lastig voor mij. Maar ik ben toch gelukkig met wat ik vandaag presteerde. En dat ik dit mocht doen in de mooie regenboogtrui", besloot Eli Iserbyt.