Eli Iserbyt nog vijf jaar bij Mettepenningen: West-Vlaming tot 2024 bij Sauzen Pauwels-Bingoal Bart Audoore

29 december 2019

19u56 0 Veldrijden Eli Iserbyt (22) heeft zijn lopende contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal opengebroken en met drie seizoenen verlengd.

Dat betekent dat de West-Vlaming de komende vijf jaar, tot eind 2024, bij de ploeg van het Jurgen Mettepenningen blijft. Daar hoort ook een financiële opwaardering bij. Iserbyt won dit seizoen, als eerstejaarsprof, zeven wedstrijden. Hij is ook leider in de DVV-trofee.

“Dit voorstel was te mooi om af te wijzen”, aldus Iserbyt. “Jurgen is soms een moeilijke mens, maar dat ben ik ook. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik heb wel iemand die me daar in bijstaat. Er is lang gepraat geweest. Ik voel me ook gewoon heel goed bij deze ploeg en hou van dat West-Vlaamse karakter. De omkadering is top en ik ben niet iemand die snel verandert.” Vanavond start Iserbyt met ambitie in Diegem, nadat hij in Namen volledig onderkoeld de strijd moest staken. “Eens ik goed zit, dan loopt het dikwijls ook gewoon goed. In Loenhout was het alweer beter. Ik heb er 100 procent zin in.”