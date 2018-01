Eli Iserbyt krijgt op stage in Calpe ferme opdoffer te verwerken waarop onverwachte reactie met kwinkslag volgt Mike De Beck

22 januari 2018

21u10

Bron: Twitter 0 Veldrijden Eli Iserbyt is niet meteen in zijn nopjes. De veldrijder van Marlux-Bingoal trok met een slecht gevoel - "Heel teleurgesteld", schreef hij zaterdag op Twitter - op stage naar het Spaanse Calpe en daar kreeg de 20-jarige snaak een nieuwe opdoffer te verwerken.

"Gisteren toegekomen in Calpe zonder fiets en bagage. Koffer verloren gegaan in Zaventem. Dus nu op zoek naar fiets, schoenen en helm in de buurt. Misschien iemand die kan helpen?", was de boodschap van Iserbyt op Twitter.

De talentvolle renner zat dus even met de handen in het haar. Een goede kennis van hem schoot dan maar te hulp. Met een leuke kwinkslag welteverstaan. "Wie heeft er een fiets en uitrusting voor iemand jonger dan 12 jaar voor meneer Iserbyt in Calpe?", schreef Wiebeke De Wachter al lachend als antwoord.

