Eli Iserbyt: "Ik heb mijn bedenkingen bij de blessure van Toon Aerts"

08 januari 2020

18u54

Bron: VTM NIEUWS 3

Straffe taal van Eli Iserbyt op de persconferentie van Pauwels Sauzen-Bingoal in de aanloop naar het BK van zondag. Iserbyt zegt daar dat hij zo zijn twijfels heeft bij de ernst van de blessure van Toon Aerts, die aan een valpartij in Namen op 22 december één gebroken en 3 gebarsten ribben overhield. Vier dagen later stond Aerts alweer aan de start in Heusden-Zolder. “Als hij daar niet ten val komt na die eerste bocht, rijdt hij daar ook al minstens top vijf (hij werd veertiende, nvdr). Misschien zelfs top drie. Ik had toen zo mijn bedenkingen bij die blessure. Vraag aan iedere dokter, met een gebroken rib is dat redelijk moeilijk... Ik denk dus dat hij zondag fysiek paraat zal zijn en hij mede-favoriet is, zoniet de topfavoriet.” Iserbyt laat zich ook uit over de BK-kansen van Wout van Aert.

Nadien nuanceerde Iserbyt in het interview met onze journalist. Op de vraag of hij niet gelooft in de blessure van Aerts, zei Iserbyt: “Het is geen kwestie van wantrouwen. Ik wil net ‘chapeau’ zeggen. Een vriend van me heeft onlangs ook een rib gebroken, ook na een val met de fiets. Die mens kon een week niet uit bed komen, hij kon zelfs niet ademen. Dat Toon met die blessure kan koersen, toont aan hoe sterk hij is.”

Denk je dat hij en zijn ploeg de voorbije weken zand in de ogen van de concurrentie hebben proberen te strooien?

“Er was veel onduidelijkheid. Eerst had hij één gebroken rib, daarna drie, dan vier en dan weer twee. Raar. Naar hoeveel dokters is hij geweest? Zelf heeft hij ook niet voor duidelijkheid gezorgd door op sociale media te posten wat er precies scheelde. Er zal zeker iets geweest zijn, maar ik weet hoe dat gaat bij renners: als je aan de start staat, neemt de adrenaline het over en voel je de pijn niet meer. Aerts is mijn topfavoriet voor zondag. In Ronse en Namen was hij indrukwekkend.”