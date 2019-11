Eli Iserbyt had "mindere dag" in Ruddervoorde MCA/TLB

03 november 2019

19u47 0 Veldrijden Eli Iserbyt moet nog even wachten op een achtste zege. In Ruddervoorde moest hij vrede nemen met een vijfde plek. "Ik had geen topdag en dan rijd ik ook nog eens tegen een paaltje", verklaarde de 22-jarige West-Vlaming.

Iserbyt keek uit naar het duel met Van der Poel en gaf in de eerste twee rondes een goede indruk, maar daarna liep het fout. "Ik was iets minder dan normaal en ik maakte ook iets meer foutjes. Toen ik dan ook nog eens een paaltje raakte, was ik mijn ritme kwijt en dat vond ik niet meer terug. Daarna bleef ik de fouten opstapelen. Ik was niet top vandaag. Mathieu was absoluut de betere, hij zette me in het begin onder druk en hij dwong me een beetje om fouten te maken.” Bekijk het hele interview in bovenstaande video.

