Eli Iserbyt haalt het met ruime voorsprong: “Regen was bondgenoot” KDW/TLB

26 september 2020

Veldrijden Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) bleek ongenaakbaar in de Rapencross in Lokeren. "Maar honderd procent top ben ik nog niet", vertelde de 22-jarige West-Vlaming.

Al na een derde van de wedstrijd ging Iserbyt er alleen vandoor. “De eerste twee ronden moest ik er echt nog wel inkomen. Eens ik aan de leiding kwam, kon ik meteen een mooi tempo ronddraaien. Ik zag dat er hier en daar wat foutjes gemaakt werden en nam al snel de beslissing om te gaan aanvallen. De ploegmakkers konden achter mij mooi afstoppen. De regen die op het einde viel, speelde ook in mijn voordeel.”

“Ik was donderdag al eens langs geweest op dit parcours. Toen lag het nog helemaal droog, maar ik wist dan wel al dat er grote verschillen gingen gemaakt worden. Het is hier een heel lastig rondje. Bovendien speelde de techniek ook wel een grote rol.”

Toon Aerts was de enige die nog wat weerwerk bood. “Ik hield hem wel in de gaten. Hij mocht niet al te dicht komen en ik kon de kloof groot genoeg houden. Ik had wel een bondgenoot in de regen. Die zorgde ervoor dat het parcours er alsmaar technischer op werd. Honderd procent top ben ik nog niet en ik hoop de komende weken nog beter te worden. Het is wel altijd mooi om de eerste cross van het seizoen te winnen. De kop is eraf.”

Toon Aerts: “Tweede plaats was hoogst haalbare”

“De tweede plek was het hoogst haalbare voor mij”, is Toon Aerts eerlijk. “Misschien was het wel de stress van de eerste wedstrijd, want ik schoot meteen uit mijn pedaal. Nadien waren er nog enkele dingetjes die fout liepen, maar dat is een beetje eigen aan de eerste cross. Dat mag en moet dan gebeuren. Nadien heb ik Eli niet meer gezien, dus hij is zeker de verdiende winnaar. De remonte die ik na dat zwakke begin nog maakte, geeft me wel vertrouwen.”

Ook derde Laurens Sweeck kon zich neerleggen bij de suprematie van Eli Iserbyt. “In het begin bleef het nog even gesloten, maar bij zijn tweede aanval was het duidelijk dat hij de sterkste was. Over mijn eigen niveau ben ik best tevreden. Het er een beetje in komen voor iedereen, maar ik mag niet klagen met mijn podiumplaats. De mooie resultaten van heel de ploeg doen het beste voor het komende seizoen betalen.”



