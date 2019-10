Eli Iserbyt blijft interimkoning in veldritland, zesde zege van het seizoen voor de West-Vlaming in Gavere DMM

27 oktober 2019

15u23 10 Veldrijden Eli Iserbyt heeft zijn zesde overwinning van het veldritseizoen beet. De 22-jarige crosser won de Superprestige-klassieker in Gavere opnieuw met overmacht. Tot Mathieu van der Poel terugkomt, lijkt er maar te tornen aan de dominantie van Iserbyt.

Onder het goedkeurend oog van Séan Kelly en een flinke herfstzon mochten de heren veldrijders zich rond een uur of drie aan de start melden in Gavere. Quinten Hermans verdedigde zijn leiderspositie in het klassement, maar dé vraag was vooral of Iserbyt - gisteren niet gestart in Beringen - zijn dominantie in deze eerste seizoenshelft zou verder zetten.

De West-Vlaming won vijf van zijn zeven crossen en werd daarnaast twee keer tweede. Bovendien vond hij in Gaveren een omloop op zijn maat. Op en rond het domein van Kasteel Grenier moest er immers flink geklommen worden. Bovendien lag de ondergrond er ook vrij snel bij. Ideaal voor een renner als Iserbyt, die wel pas als 12de het veld in dook.

Geen nood. Iserbyt schoof samen met Aerts snel op en kwam al gauw vooraan aansluiten. De twee gingen op hun elan door en deden elkaar even de ‘duvel’ aan. Iserbyt bestookte Aerts meerdere keren. De Belgische kampioen had telkens een antwoord in huis.

Tot Aerts bij een bocht plots een onnodige slipper maakte. Iserbyt profiteerde maximaal, terwijl ploegmaat Vanthourenhout zich slim in het wiel van Aerts zette. Het zaakje voor Iserbyt was beklonken. In een mum van tijd ging het van 7 seconden naar 31 tellen.

In de achtergrond wel nog verschuivingen. Pidcock - bijzonder slecht gestart - bleef renners oprapen en vond na een knap nummertje aansluiting bij de podiumplaatsen. De Brit ging op zijn elan door, maar trapte in het slot op zijn adem. Van der Haar deelde beter in en reed naar een tweede plaats en de leiding in het klassement. Laurens Sweeck werd derde. Pidcock en Vanthourenhout maakten de top vijf rond. Aerts eindigde als zesde.