Eindelijk een duel! Van der Poel zegeviert in Scheldecross na fraaie strijd met heroptredende Van Aert XC

Mathieu van der Poel heeft na een spannend duel de Scheldecross in Antwerpen gewonnen. De Nederlander rekende in de slotfase af met de heroptredende Wout van Aert. Van der Poel boekte zo zijn vierde zege op rij in de DVV-Trofee, tevens ook zijn achttiende overwinning van het seizoen. Laurens Sweeck vervolledigde het podium.

Wout van Aert maakte zijn rentree na drie weken zonder cross. “Ik hoop dat ik door mijn lange stage in Spanje mijn benen van vorig jaar terugvind”, klonk het vooraf bij de wereldkampioen. De 23-jarige Lillenaar had zijn start alvast niet gemist, terwijl rivaal Mathieu van der Poel door een schuiver al vroeg kennismaakte met de Antwerpse grond.

De Nederlandse zegekoning begon aan een kleine inhaalrace en knalde in de derde ronde naar Van Aert, die even voordien een stevige prik uitdeelde. De twee tenoren reden vervolgens alsmaar verder weg van de tegenstand. Niet veel later bleef de wereldkampioen echter hangen in een draad, waardoor Van der Poel prompt een voorsprong van een zestal seconden kreeg. De zoon van Adrie wachtte niet. Integendeel.

Van Aert dicht bres na lekke band Van der Poel

Toch was de wedstrijd nog niet gereden. Wout van Aert bleef druk zetten, halfweg bedroeg het verschil slechts tien tellen. Prompt was de Nederlander door een lekke band zijn voorgift kwijt. De wereldkampioen kwam zo opnieuw aansluiten, waardoor er eindelijk een duel tussen de twee kleppers in aantocht was. Het Antwerpse publiek genoot van de strijd.

Het leidersduo dook onder luid applaus de slotronde in. Van der Poel maakte er een langgerekte spurt van en zette Van Aert zo op achterstand. Een kloof die onze landgenoot niet meer kon overbruggen. De zege was dus wederom een prooi voor de Nederlander, zijn vierde overwinning op rij in de DVV-Trofee. Laurens Sweeck mocht als derde mee op het podium.

