Eerste test voor het WK in 2019: dit kunnen de veldrijders straks in Bogense verwachten

Wat moeten we verwachten van het parcours in Bogense? Het is de vraag die de veldrijders momenteel bezighoudt. Straks zetten Wout van Aert, een net klaargestoomde Mathieu van der Poel en co neer op het Deense eiland. Op onbekend terrein. Wij geven alvast een kleine kijk op het WB-parcours. "Ik denk dat het niet ver is van België en Nederland", vertelde technisch directeur van de UCI Beat Wabel. "Het is zeker goed dat het veldrijden hier in Denemarken wat populairder wordt. Ik denk dat we hier een mooie plaats hebben om te laten zien hoe het veldrijden er hier aan toe gaat."

Bogense is een stadje dat op het eiland Funen ligt. Dat is na Seeland het grootste eiland van Denemarken en dan weet je dat de wind zeker een rol kan spelen. Het parcours werd naast de zee uitgetekend en de wind kan er wel eens stevig waaien. Het moet een eerste kennismaking worden voor het veldrijden, want op 2 en 3 februari 2019 strijken de veldrittoppers nog een keer neer in Denemarken. Dan strijden ze voor elke morzel grond op het WK veldrijden.

