Eerste bloemen voor Pidcock in het veld op de Superprestige van Boom

Bron: Belga 0 BELGA Veldrijden Thomas Pidcock (Telenet Fidea Lions) heeft zijn eerste overwinning behaald in het veld van het nieuwe seizoen. De jonge Brit soleerde naar de zege bij de beloften in Boom en haalde het voor de Tsjech Adam Toupalik (Beobank-Corendon) en de Nederlander Sieben Wouters (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice).

De wedstrijd werd in de beginfase gekleurd door een groepje van zes renners: Thomas Pidcock, Toon Vandebosch, Jelle Schuermans, Adam Toupalik, Sieben Wouters en Johan Jacobs. Op het lastige parcours in Boom, heuvelachtig en door de regen lag het er vrij glad bij, dunde de kopgroep stelselmatig uit. Eerst viel Jacobs letterlijk terug, finaal zouden we iets over halfweg cross een kopgroep van drie krijgen met Pidcock, Wouters en Toupalik.



In de zandstroken had Pidcock het een paar keer moeilijk, al probeerde hij er wel één keer weg te geraken. "Dat was niet echt een versnelling", sprak hij na afloop. "Ik had me al een paar keer vastgereden en wilde er gewoon als eerste door en versnelde dus, maar daar had ik niet de intentie om aan te vallen." (lees hieronder verder)

In de voorlaatste ronde sloeg Pidcock dan eindelijk definitief toe en bij de passage aan de finish telde hij vier seconden bonus op het duo. Toupalik zou zich in die laatste ronde nog ontdoen van Wouters, maar de Brit kreeg hij niet meer te pakken en zo reed die naar zijn eerste overwinning bij de beloften, zijn eerste van het nieuwe seizoen na een negende plaats vorige week in Kruibeke bij de elite en een vierde stek, na een paar valpartijen, bij de beloften in Zonhoven. In zijn derde wedstrijd schoot Pidcock dus wel raak. De Europese- en wereldkampioen bij de junioren in het veld en in het tijdrijden op weg in Bergen toonde zich na afloop bijzonder tevreden."Ik wilde te graag in het zand, was te agressief en niet genoeg geconcentreerd in het begin om goed door dat zand te vlammen", zei hij, "dat moet morgen in Koksijde beter, maar ik maak me geen zorgen. Hier had je slechts twee korte stroken door het zand en moest je voortdurend je ritme aanpassen. Zondag wordt een echte zandcross en dat wordt helemaal anders. Ik ben blij met die eerste overwinning van het seizoen. Dit is nu een stapje hoger, bij de beloften, en je merkt toch dat ik wat harder moet knokken dan bij de junioren, al waren hier vandaag wel een paar beloften afwezig."



Sieben Wouters is de nieuwe leider in het klassement. Hij telt 36 punten, drie meer dan de Tsjech Adam Toupalik. Jens Dekker, de vorige leider, was niet van de partij in Boom, en valt nu terug naar een derde plaats met 30 punten, evenveel als Thijs Aerts en Jelle Schuermans.