Eén versnelling volstaat voor Van der Poel in Zonnebeke, Van Aert knap tweede XC

25 januari 2020

16u00 20 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft nu ook de Kasteelcross in Zonnebeke op zijn naam geschreven. Wout van Aert werd knap tweede, Eli Iserbyt finishte pas als vijfde.

Mathieu van der Poel stond in het West-Vlaamse Zonnebeke nog eens samen met Wout van Aert aan de start van een veldrit. Eerder was dat het geval in de Azencross van Loenhout en Gullegem. Die werden allebei gewonnen door de Nederlander. Eli Iserbyt tekende eveneens present in de Kasteelcross.

Van Aert was de voorbije dagen wat ziek, maar daar was tijdens de cross weinig van te merken. De Kempenaar plaatste af en toe zelfs een versnelling, enkel Van der Poel, Iserbyt, Jens Adams en Wietse Bosmans hadden een antwoord in huis.

Halverwege gaf Van der Poel er voor het eerst een serieuze lel op. Van Aert weerde zich, maar zag hoe de wereldkampioen alsmaar kleiner werd. De vogel was gaan vliegen. Er was andermaal niets aan te doen.

Van der Poel mocht zo weer het zegegebaar maken, een verdienstelijke Van Aert ging met de tweede plek aan de haal - zijn eerste podiumplek van het seizoen. En Iserbyt? Die moest in de niet-klassementscross vrede nemen met de vijfde plek. Adams en Bosmans finishten respectievelijk als derde en vierde.