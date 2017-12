Een staande ovatie! Grootse Van der Poel kent pech maar peuzelt Van Aert nadien met huid en haar op Glenn Van Snick

21u00 0 BELGA Veldrijden Mathieu van der Poel heeft de zesde manche van de Superprestige op zak gestoken. Onder het magnifieke kunstlicht in Diegem voerde de Nederlander een kunststukje op. Een vroege valpartij en een lekke band deerden hem niet, halfweg cross ging hij met een fenomenale versnelling op en over Wout van Aert. De wereldkampioen werd twee op een kleine minuut, Laurens Sweeck was 'the best of the rest.'

Donderdag was Mathieu van der Poel in Loenhout aan het feest, gisteren trok Wout van Aert na een zege in Bredene met de bloemen huiswaarts. In tegenstelling tot pakweg één maand geleden is het tijdens deze drukke kerstperiode niet meer ‘een makkie’ om te voorspellen wie van de twee tenoren aan het langste eind trekt. Althans, dat dachten we. Dus hoopten alle veldritfans vóór de laatste cross van het jaar dat er nu eens een écht duel der protagonisten plaatsvond. Een prachtig parcours en een magnifieke kunstverlichting. De ideale setting voor een strijd op het scherpst van de snede, toch?

Even mocht die wens al na twintig tellen de prullenmand in. Bij de eerste moeilijke hindernis – op het schuine kantje – ging Van der Poel pardoes onderuit. Van Aert profiteerde niet meteen, maar op het moment dat de Europese kampioen de aansluiting leek te maken, schudde de wereldkampioen aan het einde van de eerste ronde een flinke versnelling uit de pedalen. Van Aert weg, werkendag voor Van der Poel.

Erop en erover

Maar geen klus is teveel voor de Nederlander. Eventjes van fiets wisselen – de tuimelperte bracht ook een leegloper met zich mee – en hup richting Van Aert. Die was intussen al 15 tellen uitgelopen, maar Van der Poel had amper één ronde nodig om die kloof te dichten. Bijgevolg even uitrusten op het wiel? Niets van aan. Erop en over. Van der Poel stoof halfweg cross op een stukje vals plat als een bezetene weg, Van Aert hoorde het langs alle kanten kraken. In een mum van tijd was de kloof 10 seconden.

Van Aert vocht voor wat hij waard was maar er was geen beginnen aan. Een ontketende Nederlander keek niet meer achterom en bouwde ronde na ronde zijn voorsprong uit. 12 werden er 17 die er op hun beurt 23 seconden werden met nog twee ronden te gaan. In de achtergrond fietste Laurens Sweeck comfortabel op een derde plek, terwijl Toon Aerts tot twee keer toe pech had met de ketting.

Maar dat was al op twee minuten van de Europees kampioen, die onder luid applaus zijn 21ste zege op zak stak én zijn vierde keer op rij in Diegem won. Een staande ovatie was hier op zijn plaats, terwijl hij de supporters aan de finish op een knappe wheelie trakteerde. Wout van Aert finishte op een kleine minuut op een tweede stek, Sweeck mocht mee op het podium. Een bloedstollend duel? Neen, ook dit keer niet.

In het klassement is Wout van Aert (86 punten) nog steeds de leider. Hij voelt echter de hete adem van Van der Poel (2de met 85 punten) in zijn nek.

In totaal was het zelfs VDP's zevende overwinning op rij in Diegem. Twee keer won hij bij de junioren, één keer bij de beloften en nu een vierde keer bij de elite. "Dat is een mooi reeksje", zei de 22-jarige Nederlander. "Daar ben ik wel trots op." Nochtans kwam hij al vroeg in de wedstrijd ten val. "Ik mispakte me aan die schuine kant en reed op een paaltje. Dat was wel even balen. Ik moest meteen achtervolgen. Mijn pols deed ook wel pijn en nu voel ik het ook nog, maar ik denk niet dat er iets mis is. Aan het einde van die eerste ronde reed ik ook nog eens lek. Gelukkig voelde ik dat de benen goed waren en kon ik al bij al snel terugkeren."

Eens hij Van Aert had bijgebeend talmde hij niet lang. "Ik wilde niet te lang in Wouts wiel hangen. Hij had ook veel gegeven om voorop te blijven en daarvan wilde ik profiteren om zelf snel weg te gaan.

Van der Poel had genoeg aan één versnelling en soleerde naar de zege. "Nochtans voelde ik me vanmorgen wel een beetje moe. Vrijdag heeft de kinesist enorm goed werk verricht aan mijn rug en dat heeft me wel geholpen. Ik bleef ook hard trappen omdat dit een parkoers is waar je snel door pech kan getroffen worden. Dus wilde ik zoveel mogelijk voorsprong pakken."

Bij het overschrijden van de finish stak Van der Poel zijn fiets in de lucht. Een fiets van het merk Stevens, waar hij afscheid van neemt, aangezien hij vanaf 1 januari met Canyon rijdt. "Het is leuk om op deze manier afscheid te kunnen nemen van hen, ik heb jarenlang graag met hen samengewerkt en werd met hun fiets ook wereldkampioen."

Wout van Aert moest zich in Diegem andermaal tevreden stellen met een tweede plaats. "Mathieu was gewoon beter", erkende hij. "Dan moet je je daar bij neerleggen." Van Aert reed een tijdlang alleen op kop in Diegem, maar moest het hoofd buigen bij een fikse versnelling van de Nederlander. "Mathieu was gewoon beter. Die halve ronde waarin hij doortrok kon ik niet volgen en dan weet je dat de koers verloren is. We hebben al veel crossen achter de rug en ik voelde dat ik wel tempo kon rijden, maar ik had geen versnelling in de benen, zeker niet op die helling en ook niet op het asfalt."

Starten in Middelkerke?

"Ik probeerde wel, maar op het einde wist ik wel dat ik voor de tweede plek reed. Ik had natuurlijk liever gewonnen, maar het is wat het is." Van Aert blijft wel leider in het Superprestigeklassement met één punt mee dan Van der Poel. Normaal zou hij, met het oog op zijn planning in het voorjaar, de slotmanche in Middelkerke links laten liggen, maar of dat zeker is liet hij zaterdag in het midden. "Er moet nog iets spannend blijven dit seizoen. We zullen wel zien of ik start. De mensen vinden het blijkbaar wel leuk om erover te gissen, dus ik laat ze nog even in het ongewisse."

Herbeleef hieronder de demonstratie:

21u00: Zege Van der Poel

Daar is de Nederlander. Een wheelie krijgen de fans er gratis bovenop. Een prestatie om 'u' tegen te zeggen.

20u57: Spannend klassement

Met de posities hoe ze nu zijn komt Van der Poel één punt op Van Aert. Met nog twee manches te gaan is het klassement razendspannend - als Van Aert die laatste manche in Middelkerke tenminste rijdt.

20u51: Zaakjes geklonken

Er zit geen greintje verval op de kunstjes van Van der Poel. De zandbak wordt nog even kloek afgewerkt als een halfuur geleden. Bij Van Aert lijkt de tank stilaan leeg: 30 seconden is de kloof intussen.

20u48: 23 seconden

Op twee ronden van het einde is de kloof opgelopen tot 23 seconden. Zonder pech viert de Nederlander zijn 21ste zege van het seizoen. Sweeck ligt nog steeds comfortabel op een derde plek.

20u44. Problemen voor Aerts

De vogel is nu echt wel gaan vliegen. 17 seconden voorsprong telt de Nederlander op Van Aert. Ondertussen ondervindt Toon Aerts tot twee keer toe problemen met de ketting.

20u37: 12 seconden

De kloof is alweer wat groter. Van der Poel rijdt 12 seconden voor Van Aert uit. Nog drie ronden te gaan.

20u33: Toch nog spanning?

Krijgen we toch nog spanning? Van Aert lijkt zijn tweede adem te hervinden terwijl Van der Poel minder comfortabel op de fiets zit. Het verschil lijkt nog maar een acht seconden te zijn.

20u32: Sweeck in derde positie

In de achtergrond heeft Laurens Sweeck zich in een derde positie genesteld. Hij volgt wel al op 43 seconden. Opnieuw 'the best of the rest?'

20u30: Tien seconden

In een mum van tijd rijdt Van der Poel tien seconden weg van Van Aert. Die perst alles uit zijn lijf om die kloof niet groter te laten worden.

20u27: Van der Poel solo

Het is al van dattum. Van Aert kan het helse tempo niet aan en moet de man van Beobank-Coredon laten rijden.

20u24: Erop en erover?

Wat een fenomeen. De meesten zetten zich na een helse achtervolging even in het wiel van de concurrent. Niet Van der Poel. Erop en erover denkt de Europees kampioen, Van Aert moet alle zeilen bijzetten om de Nederlander te volgen.

20u21: Twee leiders

Van der Poel heeft Van Aert te pakken. De twee tenoren springen zij aan zij over de balkjes. Krijgen we op deze laatste cross van 2017 een boeiende tweestrijd?

20u17: Van der Poel pakt seconden terug

De Nederlander is nu lichtjes ontketend en komt korter bij Van Aert. We zijn drie ronden ver, het verschil is 7 seconden.

20u16: D e nieuwe shirts van Marlux-Bingoal als tussendoortje

Op 1 januari wordt Marlux-Napoleon Games herdoopt in Marlux-Bingoal. Met trots stelt hoofdsponsor Marlux de nieuwe outfit voor 2018 voor in onderstaand filmpje.

20u13: Van der Poel zet achtervolging in.

Na de fietswissel kan Van der Poel echt aan zijn achtervolging beginnen. Hij heeft Sweeck bij de lurven maar laat die onmiddellijk achter. De Europees kampioen gaat op zoek naar Van Aert.

20u11: Lekke band

Dat Mathieu van der Poel maar moeilijk de aansluiting kreeg, had alles te maken met een lekke band. Na zijn tuimelperte zat de Nederlander dus met een leegloper. Van Aert heeft 6 seconden voorsprong op Sweeck en 10 op Van der Poel.

20u07: Versnelling Van Aert

Op het einde van de eerste ronde lijkt Van der Poel aan te sluiten, maar schudt Van Aert op dat moment een eerste versnelling uit de pedalen. Hij heeft prompt een viertal seconden voorsprong op Sweeck en Van der Haar. Van der Poel volgt op negen tellen op de vijfde stek.

20u05: Van Aert blijft zitten

Intussen heeft Sweeck de kop gepakt, Van Aert lijkt niet meteen zinnens om van de valpartij van Van der Poel te profiteren. in de achtergrond peuzelt de Nederlander een voor een zijn collega's op.

20u03: 13 seconden achterstand

Niet onlogisch duikt Wout van Aert naar de kop. Hij heeft de miserie van zijn grote concurrent in de mot. Intussen gaan Gianni Vermeersch en Joeri Adams ook tegen de grond. Chaos van bij de eerste minuut. Van der Poel volgt op 13 seconden van de kop van de cross.

20u00: Daar gaan we!

De hoofdrolspelers zijn vertrokken. Van der Haar schiet als een pijl uit de startblokken terwijl Van der Poel bij het eerste moeilijke stuk meteen onderuit gaat. Hij neemt zijn fiets op de schouder, heeft hij stukken?

19u55: Van der Poel: "WK zou kers op de taart zijn"

Twee puntjes rest de achterstand van Mathieu van der Poel op Van Aert in het klassement. "Maar dat houdt me niet echt bezig", aldus de Nederlander vlak voor de start. "Wout rijdt normaal immers de laatste manche niet. Maar misschien dat hij nog op die beslissing terugkomt als hij voor die laatste cross nog aan de leiding staat."

Bovendien komt Mathieu ook nog eens terug op gisteren, toen hij op ruim een minuut finishte van de wereldkampioen. "Het was echt niet gelogen dat Wout toen veel te hard reed voor mij." Dus dan toch een spannend WK binnenkort? "Het besef komt er inderdaad dat het WK korter en korter komt. Ik ben al heel tevreden met mijn seizoen, maar dat zou echt de kers op de taart zijn."

19u50: Nog tien minuten

De spanning stijgt in Diegem, binnen tien minuutjes beginnen de mannen aan hun uur ploeteren en stampen. Donderdag trok Van der Poel in de Azencross aan het langste eind, gisteren zwierde Van Aert in Bredene zijn armen in de lucht. Enig probleem: beide heren rondden hun onderneming af na een lange solo. Krijgen we deze avond eindelijk eens een écht duel?

19u35: Nys haspelde zijn kilometers al af

19u24: Cant met problemen aan de rug?

Sanne Cant reed ogenschijnlijk vlot naar een nieuwe zege, maar achteraf maakte ze zich toch zorgen. Ei zo na stond de wereldkampioene immers niet aan de start. "Tijdens de verkenning, op een bergje vlakbij de spoorweg, schoot er opeens iets in mijn rug en raakte die geblokkeerd."

"Het deed echt wel pijn, ter hoogte van mijn SI-gewrichten (aan de onderrug, verbinding tussen de rug en de benen, tussen het heiligbeen en de heupbeenderen in het bekken, red). Ik weet dat het een zwak punt is in mijn rug, ik doe ook vaak oefeningen elke zomer om daar aan te werken. Maar het blijft een zwak punt en nu schoot die pijn er plotseling in en mijn bekken bewoog bijna niet meer."

"Het zag er echt wel even heel slecht uit en ik twijfelde om te starten, zeker ook met de belangrijke weken indachtig wilde ik liever geen risico nemen. Je weet nooit of een wedstrijd het slechter kan maken." Met de hulp van een bevriende kinesist deed ze enkele oefeningen in de camper en kwam het wat losser.

"Dan hebben we beslist om toch maar te starten en tijdens de wedstrijd zelf heb ik er niet al te veel last van gehad. Maar nu ik hier weer recht sta, na de cross, doet het toch weer veel pijn. Mijn kinesist zal vanavond nog wat werk hebben en ik moet hopen dat ik er de komende dagen geen last meer van heb", aldus Cant, die na haar overwinning meteen een verdiende, warme suikerwafel at.

19u13: Van der Haar: "Straks wereldkampioen? Dat is nobel van Albert"

In onze eindejaarsspecial kwam Niels Albert met een opvallende pronostiek op de proppen. Volgens de voormalige veldrijder gaat niet Mathieu van der Poel, maar Lars van der Haar straks in Valkenburg met de wereldkampioenentrui aan de haal. Van der Haar zelf ontvangt de complimenten graag.

"Dat vind ik heel nobel van Niels, want in het verleden was hij al eens negatief over mij", lacht Van der Haar. "Dat hij vindt dat ik soms niet op de juiste manier koers. Maar Niels Albert zat altijd al heel hoog bij mij. Het zou leuk zijn als het lukt, maar op het moment heb ik niet de vorm die ik wil. Ik zal zeker nog wat moeten doen om weer op niveau te komen."

Wat de Nederlander nog allemaal aan onze man in Diegem te vertellen had, leest u HIER!

19u00: Cant triomfeert

Wereldkampioene Sanne Cant had geen kind aan de tegenstand. De 27-jarige snelde halfweg cross weg van Kaptheijns en Ferrand-Prévot. De Française haalde het nog voor de Nederlandse, waardoor Cant en Kaptheijns nu de leiding delen in het Superprestige-klassement.

18u54: Thomas Pidcock snelt naar de zege bij de beloften

Bij de beloften wist Thomas Pidcock te triomferen. De Brit van Telenet Fidea Lions haalde het voor de Nederlander Sieben Wouters en onze landgenoot Thomas Joseph.

Geen Eli Iserbyt aan de start in de Superprestige in Diegem, de West-Vlaming van Marlux-Napoleon Games rijdt bij de profs in dit regelmatigheidscriterium. Dus waren alle ogen gericht op topfavoriet Thomas Pidcock, die na zeges in Namen en Heusden-Zolder afgelopen donderdag vrede moest nemen met een tweede plaats na Iserbyt in Loenhout.

Pidcock ging verschroeiend van start, maar een sterkte Thomas Joseph bleef aan zijn wiel hangen. Anderhalve ronde lang hield de belofte van Marlux-Napoleon Games dat vol, daarna zakte hij terug en begon de Brit aan een lange solo. Het kloofje van 15, 16 seconden was niet zo groot, maar volstond, ondanks nog een valpartij aan de balkjes in de voorlaatste ronde.

BELGA

Wouters behoudt met 78 punten zijn leidersplaats in het klassement. De Tsjech Adam Toupalik, vierde in Diegem, is met 60 punten tweede. Pidcock, die er niet bij was in Ruddervoorde en Gieten, deelt met 57 punten de derde plaats met Jelle Schuermans.

Het is voor Pidcock de negende overwinning van het seizoen. "Mijn voorsprong was gelukkig groot genoeg toen ik aan de balkjes ten val kwam", reageerde hij. "Dat was een beetje dom, maar ik had nog reserves, als het nodig was, had ik nog even kunnen versnellen."

18u52: Vos in de achtergrond

Marianne Vos beleeft niet haar beste dag. Ze volgt op maar liefst 1 minuut en 38 seconden. Haar topvorm heeft de Nederlandse kampioene duidelijk nog niet te pakken.

18u50: Cant op weg naar zege

Er staat geen maat op de wereldkampioene. Cant heeft haar kloof weten te vergroten tot 13 seconden. Nog één ronde te gaan.

18u43: Vier op vier voor Van der Poel?

Mathieu Van der Poel kan rond de klok van negen zijn vierde overwinning op een rij boeken in Diegem. In 2014, 2015 en 2016 trok hij er al aan het langste eind.

18u39: Daar gaat Cant

Sanne Cant acht haar moment om te versnellen. Kaptheijns moet vol aan de bak om haar naaste concurrente terug te halen. Daar lijkt ze in eerste instantie meteen in te slagen. De kloof is 5 seconden.

18u35: Voorgifte van 20 seconden

Cant, Kaptheijns en Ferrand-Prévot lijken te zullen uitmaken wie zo dadelijk met de bloemen aan de haal gaat. Laura Verdonschot volgt op 20 seconden, Marianne Vos heeft al een kleine halve minuut aan haar broek. Ellen Van Loy - vierde in het klassement - kent een pechdag en komt niet in de debatten voor.

18u31: Merlier: "In deze periode groei ik altijd"

Om 20 uur werken de mannen hun laatste huzarenstukje van 2017 af. Daarbij is het ook uitkijken naar Tim Merlier, die de goede vorm te pakken heeft. De luitenant van Wout van Aert komt in deze kerstperiode uitstekend uit de verf en dat in ‘money time’. De 25-jarige renner van Veranda’s Willems-Crelan vertelt dat het geen toeval is dat hij nu zo’n hoog niveau haalt.

"Elk jaar is het een beetje hetzelfde. In deze periode groei ik altijd wat en dat is blijkbaar dit jaar niet anders. Ik heb niet specifiek gepiekt naar deze periode, maar ik denk dat het een beetje mijn natuur is. Het gaat al van bij de jeugd op die manier."

Lees HIER wat Merlier nog meer te zeggen had aan onze man in Diegem.

18u27: Cant aan het front

Intussen is Sanne Cant vooraan komen aansluiten. De wereldkampioene vormt samen met Kaptheijns en de Franse Ferrand-Prévot het leiderstrio.

18u18: Zwitser Loris Rouiller is snelste junior

Loris Rouiller (IKO-Beobank) heeft de cross bij de junioren gewonnen. De Zwitser reed van start tot finish op kop. De Nederlander Ryan Kamp werd tweede, de Tsjech Tomas Kopecky vervolledigde het podium.

Al meteen na de start maakte Europees kampioen Rouiller zijn intenties duidelijk. Na een paar versnellingen in de eerste ronde had hij bij de eerste passage aan de finish 12 seconden voorsprong op een groepje van vijf renners, met onder meer Kamp, Kopecky en Mees Hendrikx.

Tegen de kracht van Rouiller bleek niemand opgewassen. Hij bouwde zijn voorsprong ronde na ronde uit. Kopecky sloop even weg uit de achtervolgende groep, maar zou weer tot de orde geroepen worden. In de strijd om de tweede plek haalde Kamp het voor de Tsjech, die nipt Hendrikx kon voorblijven.

Het is de zesde zege van het seizoen voor Rouiller. "Ik was niet van plan om zo vroeg al in de wedstrijd weg te rijden", verklaarde de Zwitser. "Maar ik had een klein gaatje en besloot dan maar om daar op verder te bouwen. Dit is een parcours dat me wel ligt en ik ben blij met deze zege."

18u10: Kaptheijns maakt vliegende start

De vrouwen zijn aan hun tochtje door de straten en velden van Diegem begonnen. Maud Kaptheijns neemt meteen het heft in handen, Sanne Cant beleeft een mindere start.

18u00: Razendspannend

Zowel bij de dames als bij de heren is het bloedstollend bovenaan het klassement. De Nederlandse Maud Kaptheijns voert met 64 punten de ranglijst aan bij de vrouwen, onze landgenote Sanne Cant volgt op slechts twee eenheden. Annemie Worst staat derde met 53 stuks.

Bij de heren is het minstens even spannend. Wereldkampioen Wout van Aert telt met 72 punten twee stuks meer dan Mathieu van der Poel. Met Lars van der Haar - 61 eenheden - staat er een tweede noorderbuur in de top drie.

