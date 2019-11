Een ketting van frustraties: is concurrentie niet superieur, dan sukkelt Toon Aerts met materiaal Marc Ghyselinck

21 november 2019

14u01 0 Veldrijden Belgisch kampioen veldrijden Toon Aerts (26) beleeft een seizoen in mineur. Eli Iserbyt en nu ook weer Mathieu van der Poel rijden harder. En als Aerts dan toch een keer tegen zijn concurrenten is opgewassen, krijgt hij materiaalproblemen met zijn fiets. Het gebeurde in Gieten en het gebeurde zondag in Hamme opnieuw.

In de Superprestigecross in Gieten liep zijn ketting eraf, toen Toon Aerts op weg leek naar de overwinning. In Hamme moest Aerts tot vier keer toe van zijn fiets, om dezelfde problemen met de ketting te verhelpen. Aerts leek in Hamme een goede zaak te kunnen doen in het klassement om de DVV-Trofee. Maar de ketting verknoeide alles. Aerts zou uiteindelijk één minuut verliezen op Eli Iserbyt, de leider in het klassement. Hij kwam ook op 2:10 van winnaar Mathieu van der Poel over de streep. Aerts werd tiende.

Dat is kostbare tijd voor een renner die op de eindzege mikt in de verschillende klassementen in het veldrijden: Wereldbeker, Superprestige en DVV-Trofee. In de DVV staat hij nu vierde, Aerts is tweede in de Wereldbeker en met Laurens Sweeck voert hij het klassement in de Superprestige aan.

Gieten was 13 oktober en daar zei Quinten Hermans, een ploegmaat van Toon Aerts, wat het probleem was: “We zijn al een tijd aan het sukkelen met het materiaal. Dat is frustrerend. Het is al verschillende keren gebeurd dat de ketting eraf gaat. Daar moet aan gewerkt worden.”

Afgelopen zondag, één maand na Gieten, is het probleem van Aerts verre van opgelost.

Mollema vloekte ook al

Dat probleem kreeg een naam toen de Nederlander Bauke Mollema in de Giro van dit jaar in de afdaling van een col een kopgroep moest lossen en daarbij zijn fiets vervloekte: “F*cking SRAM!” De beelden zijn te zien op YouTube. SRAM is een Amerikaanse fabrikant van fietscomponenten uit Chicago. SRAM is de huisleverancier van WordTourploeg Trek, waar Mollema voor koerst. Trek is ook het fietsenmerk waar de renners In de Telenetploeg van Sven Nys mee rijden.

SRAM zorgt wel vaker voor problemen. John Degenkolb, een ploegmaat van Mollema, kreeg in volle finale van Milaan-Sanremo problemen met zijn versnellingsapparaat. Degenkolb werd in 2015 winnaar van Milaan-Sanremo, maar kon een tweede zege in 2019 wel vergeten.

Straks 25.000 euro mislopen?

In tegenstelling tot Mollema en Degenkolb hield Toon Aerts zich in. Ook al wordt het na Hamme voor hem erg moeilijk om eindwinnaar te worden van de DVV-Trofee. Aerts loopt op die manier mogelijk 25.000 euro mis.

Sven Nys is ploegleider van Toon Aerts en Quinten Hermans. Nys legt uit wat er aan de hand is. “Onze renners hebben de keuze uit een single of een double speed. Ze kunnen rijden met één of twee bladen vooraan. Eén blad maakt de fiets lichter. Een beschermbeugel zorgt ervoor dat de ketting er niet afvalt. Eén blad verhoogt wel de slijtage. Een dubbel blad maakt het dan weer moeilijker om de ketting erop te houden.”

Toon Aerts is de enige renner in de ploeg die kiest voor een dubbel blad, zegt Nys. “In Hamme viel zijn ketting er drie keer af in dezelfde ronde en dat is frustrerend.” Eén dag eerder, in Tabor, had Aerts ook al problemen gehad. Nys verzekert dat de problemen worden aangepakt. “De systemen worden voortdurend geïnnoveerd. Bij elke cross is een technicus van SRAM aanwezig. Na Hamme heeft hij foto’s van de fiets gemaakt en daar wordt nu aan gewerkt.” Hij behoudt het volste vertrouwen in SRAM, zegt Nys. “Het is onze keuze en ik ben er blij mee. Dat zal de komende jaren niet veranderen.”

Nys vindt dat de problemen worden uitvergroot. “Wielrennen is een mechanische sport en dingen kunnen mislopen. Bij Eli Iserbyt is de ketting eraf gegaan op de Koppenberg.” Iserbyt rijdt met Shimano, niemand heeft het erover, bedoelt Nys. “Tom Pidcock rijdt met SRAM en Mads Pedersen is met SRAM in Yorkshire wereldkampioen op de weg geworden.”

Dat maakt de rekening van Aerts niet. Toch neemt Nys geen risico: “Tot de problemen zijn opgelost, zal Aerts zijn dubbel voorblad voor een single speed ruilen.”