Een dag na de triomftocht van Thibau Nys wordt er ook in de Noordzee gevierd Kim Aerts

Benny Van Calster is een man van zijn woord. "Als Thibau zich zaterdag opnieuw tot Belgisch kampioen kroont, spring ik de Noordzee in", had de verzorger van Thibau Nys zijn poulain een extra reden gegeven om in Koksijde te zegevieren. En zo geschiedde. Tegen Thibau was bij de tweedejaarsnieuwelingen geen kruid opgewassen, vanmorgen dook Van Calster als een echte ijsbeer de zee in.

Ook in DNA Nys figureert Van Calster. Zo sprak hij in de recentste aflevering, toen er paniek was tijdens een cross van Thibau nadat die zijn uitrusting was vergeten: "Ik verschiet ervan dat het zo lang geduurd heeft dat dit is voorgevallen. We wisten dat dit vroeg of laat eens zou gebeuren. Het is eigenlijk wel lachwekkend, maar geen stress, hé. Het wordt opgelost." Uiteindelijk hielp de moeder van Melanie (de vriendin van Thibau) hem uit de nood.