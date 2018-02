Een dag in het spoor van wereldkampioen Wout van Aert in 'zijn' Lille: "Normaal zou hij met de fiets naar de cross gekomen zijn" Thomas Lissens

10 februari 2018

18u26 0 Veldrijden Wout van Aert pakte vorige zondag zijn derde opeenvolgende wereldtitel in het veld en na een korte vakantie mocht de 23-jarige Antwerpenaar vandaag zijn 'nieuwe' regenboogtrui een eerste keer tonen. En dat deed 'WVA' uitgerekend in Lille, het Antwerpse dorpje waar hij opgroeide. Wij liepen een dag in het spoor van de wereldkampioen.

11u45: Aankomst aan De Lilse Bergen

Terwijl de entourage van Van Aert druk in de weer is om zijn materiaal klaar te stomen, petjes te verkopen of een babbeltje te slaan met de fans, is de wereldkampioen aanvankelijk nog niet te bespeuren aan zijn camper. "Wout komt doorgaans tussen 11u30 en 12u aan op de cross. Hij rijdt meestal apart met de wagen", aldus papa Henk. "Vandaag dacht hij er zelfs aan om met de fiets te komen. Het is een thuismatch, hé."

Uiteindelijk arriveert de wereldkampioen samen met zijn verloofde Sarah De Bie om 11u45 ten tonele. Met de wagen, niet met de fiets. De fans staan rijen dik om 'hun' Wout te begroeten. "We koesteren deze laatste veldritten. Nu zien we hem een keer of acht passeren, als hij naar de weg trekt maar één keer", vertelt superfan Jos. En Van Aert geeft zijn fans ook waarvoor ze al een tijdje aan de camper staan te wachten. Terwijl de zon voorzichtig haar opwachting maakt, neemt de wereldkampioen rustig zijn tijd om de fans te groeten. Jonge fans krijgen een handtekening of een foto, oudere fans een knipoog.

12u: Babbeltje met de pers

Drie uur voor het startschot van de cross wordt gegeven, maakt Van Aert even tijd om de pers te woord te staan. Van Aert vertelt onder meer wat de uitspraken van Adrie van der Poel, die tijdens het WK stelde dat Van Aert niet leek te ademen, met hem deden. Voorts blikt de wereldkampioen al even vooruit én reageert hij op een uitspraak van zijn vriend en collega-crosser Stephen Hyde, die stelde dat Van Aert de nieuwe Tom Boonen kan worden.

"Morgen wordt mijn laatste cross van het seizoen. Ik ben blij dat ik mijn veldritjaar kan afsluiten na Lille en Hoogstraten, twee crossen in mijn regio waar veel mensen me aanmoedigen. Ik herinner me dat ik als jongetje hier in Lille naar de cross kwam kijken en daarom blijft het speciaal om hier nu als prof te komen racen. Zeker in de regenboogtrui. Na dit afsluitend weekend ga ik op stage om me klaar te stomen op het wegseizoen. Woensdag stap ik het vliegtuig op richting Mallorca."

"Of ik, zoals Stephen Hyde zegt, de nieuwe Tom Boonen zal kunnen worden? Zo'n dingen worden altijd snel gezegd en het is een heel mooi compliment, maar dat is toch nog helemaal niet aan de orde. Ik wil de voetjes op de grond houden en rustig blijven. Maar natuurlijk zal ik wel alles uit mijn wegseizoen proberen te halen. Daarvoor heb ik het afgelopen jaar toch flink wat crossen opgeofferd."

12u45: Verkenning met ploegmaat Tim Merlier

Tussen de wedstrijden bij de beloften en de dames is de omloop in Lille even vrij. Van Aert maakt van die gelegenheid gebruik om de omloop samen met ploegmaat Tim Merlier nog eens te verkennen. Heel hoog ligt het tempo niet en de wereldkampioen heeft zelfs tijd om bekenden langs het parcours te groeten. Van Aert oogt heel ontspannen.

13u20: Stilte voor de storm

Van Aert en Merlier maken een drietal rondjes en keren dan, iets meer dan anderhalf uur voor het begin van cross, terug naar de camper. Daar rust de wereldkampioen nog wat voor het begin van de wedstrijd.

15u: Wedstrijd

Zo'n tien minuten voor het begin van de wedstrijd vertrekt Van Aert naar de startzone. De wereldkampioen schiet niet slecht uit de startblokken, maar al snel wordt duidelijk dat winnen voor eigen volk er, net als vorig jaar, niet inzit. Daarvoor is Van der Poel vandaag te sterk. Van Aert rijdt in de achtergrond en kan zich door een slippertje na een bocht in het tweede deel van de race niet mengen in de strijd om plaats zes. De Antwerpenaar moet zich uiteindelijk tevreden stellen met de achtste plaats.

16u15: Podium

Ondanks zijn achtste plaats moet Van Aert toch nog even het podium op. De wereldkampioen eindigt als derde in het eindklassement van de DVV Verzekeringen-trofee, na Mathieu van der Poel en Toon Aerts.

16u30: Woordje uitleg aan de pers

Van Aert sluit zijn crossdag af met een woordje uitleg aan de pers. De wereldkampioen geeft aan dat zijn achtste plaats geen verrassing is voor hem. "Ik heb vijf dagen niet op mijn fiets gezeten en besefte op voorhand dat het gevoel van vorige zondag er niet was. Natuurlijk had ik hier in Lille graag het podium gehaald, maar dat zat er jammer genoeg niet in." Een feestje om zijn wereldtitel te vieren met de fans is er ook niet meer gepland. Morgen in Hoogstraten wil de wereldkampioen is stijl afscheid nemen van het veldritjaar 2017-2018.