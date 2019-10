DVV-Trofee trekt prijzengeld bij mannen en vrouwen volledig gelijk: “De logica zelf” DMM

09 oktober 2019

13u36 1 Veldrijden Het prijzengeld tussen mannen en vrouwen wordt gelijk getrokken in het veldrijden. Zowel de DVV-Trofee als de Superprestige verdelen hun pot voortaan gelijk onder de twee geslachten. Dat betekent meer prijzengeld voor de vrouwen en iets minder voor de mannen.

Het was een oproep van de UCI die de aanleiding gaf. De Internationale Wielerunie drong er bij de regelmatigheidscriteriums op aan om de top drie in de eindstand bij de mannen en de vrouwen gelijkwaardig te betalen. De winnaar en de winnares van de Wereldbeker veldrijden hebben voortaan immers allebei recht op 30.000 euro. De tweede op 20.000 euro en de derde op 16.000 euro.

Ook de DVV-Trofee en de Superprestige geven gehoor aan die oproep. In die mate zelfs dat beide regelmatigheidscriteriums het prijzengeld tussen mannen en vrouwen gelijk trekken. De Superprestige maakt de exacte bedragen morgen bekend op een persconferentie. Die van de DVV-Trofee zijn intussen terug te vinden in het wedstrijdreglement.

Twee keer 70.000 euro prijzengeld

Daarin staat dat de prijzenpot voor de DVV-Trofee bij zowel de mannen als de vrouwen 70.000 euro bedraagt. Vorig jaar was dat voor de vrouwen nog 30.000 euro en voor de mannen 96.400 euro. Een verdubbeling aan prijzengeld dus voor Sanne Cant en co. Terwijl de mannen het met iets minder moeten stellen. “De beslissing om het prijzengeld van de eerste vijftien gelijk te trekken komt volledig van onze kant. Het is niet dat er daarbij overleg is geweest met de Superprestige om hetzelfde te doen. Al siert het hen natuurlijk dat zij ook overgaan tot een gelijke verdeling van het prijzengeld”, vertelt Christophe Impens van Golazo.

Concreet is er aan het eind van de rit 25.000 euro prijzengeld voor de winnaar en winnares van de DVV-Trofee. 15.000 euro voor de tweedes en 10.000 euro voor de derdes. Ook het geld voor de verder geklasseerde mannen en vrouwen blijft gelijk verdeeld. Zo zijn er premies tot de 15de renner of renster in het eindklassement. Na alle manches van de DVV-Trofee strijken ook zij elk 500 euro op. Bij de afzonderlijke manches is er 5.000 euro aan prijzengeld te verdelen voor zowel de mannen als de vrouwen. Ook daarbij een gelijke verdeelsleutel. 1.400 euro voor de winnende man of vrouw, 720 euro voor de tweede en 500 euro voor de derde. Tot de twintigste renner of renster valt er nog iets te verdienen.

Daarmee doet de DVV-Trofee zelfs beter dan de UCI zelf. In de afzonderlijke manches is het prijzengeld daar nog niet volledig gelijkgetrokken. Enkel de eerst vier renners of renster krijgen daar gelijke munt voor hun prestaties. Vanaf plaats vier verdienen de mannen meer dan hun respectievelijke tegenhanger bij de vrouwen.

Impens: “Extra stimulans om veldrijden bij vrouwen ”

“Het is zo dat de UCI erop aandrong om de bedragen voor de eerste drie in het eindklassement gelijk te stellen, maar dan zou er bij de vrouwen een enorme kloof gapen tussen de derde en de vierde in de eindstand. Dat wilden we voorkomen”, verklaart Impens verder. “Na een denkoefening zijn we bij een volledige gelijkheid uitgekomen. De vrouwen verdienen in vergelijking met vroeger meer, de mannen iets minder. Al is het ook niet dat de mannen er de dupe van zijn. Het doet dan ook plezier dat er positieve reacties op de maatregel komen. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen.”

“Bij de DVV-Trofee hebben we altijd al die voortrekkersrol gehad. Wij waren de eersten die een klassement maakten voor vrouwen, de eersten die de vrouwenwedstrijd om kwart voor twee op het programma plaatsten, de eersten die de vrouwenveldrit op tv kregen... Het is dus een logische stap om nu als eerste organisatie alle prijzengelden gelijk te trekken. Velen uit de organisatie van Golazo komen uit de atletiekwereld. Daar is het de logica zelf dat mannen en vrouwen gelijk behandeld worden. De verschillende nummers worden zelfs door elkaar afgewerkt.”

“Het vrouwenveldrijden is een jongere sport, maar met mondjesmaat komt die gelijkheid nu in orde. Er zijn bijvoorbeeld nog verschillen. Zelfs grote. Denk maar aan de startgelden. De gelijkheid van prijzengelden is een extra stap. Een die ook na de hervormingen in het veldrijden van volgend jaar overeind zal blijven. Het kan ook een extra stimulans zijn om nog te groeien. Het kan een gelegenheid zijn voor rensters als Marianne Vos en andere toppers op de weg om toch nog meer weer in het veld te duiken.”