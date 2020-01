Drie prangende vragen aan de zeven WK-gangers in Dübendorf: “We moeten hopen dat Mathieu het verprutst” MCA/DMM

31 januari 2020

11u58 1 WK veldrijden De Belgische veldritselectie is er klaar voor. VTM-journalist Merijn Casteleyn legde de zeven uitverkorenen van bondscoach Sven Vanthourenhout drie prangende vragen voor in de aanloop naar zondag. De belangrijkste: hoe moeten we in godsnaam afrekenen met het fenomeen Mathieu van der Poel?

Wout van Aert: “Mijn kansen zijn nog nooit zo klein geweest, Mathieu moet al drie kaders achter elkaar breken”

1. Wat is jouw rol in de Belgische selectie? “Ik hoop dat die groot is, maar dat zal veel afhangen van hoe ik mijn start kan nemen. Ik moet van achteruit komen, mijn rol zal er dan in bestaan om vooraan te komen en het Mathieu vanaf ronde twee of drie moeilijk te maken. Voor hetzelfde geldt kan ik niets betekenen en wordt het voor mij een koers van achtervolgen.”

2. Hoe moeten de Belgen Mathieu van der Poel verslaan? “Eén ding is zeker: Mathieu is de sterkste renner die hier aan de start staat en die de meeste troeven heeft. Hij kan de koers op heel veel verschillende manieren winnen. Als we naar het verleden kijken, dan heeft hij vaak koersen verloren doordat hij te zenuwachtig was. Of doordat het toch blijkt moeilijk te zijn om het op een WK af te maken in vergelijking met een andere koers. Het klinkt misschien weinig ambitieus, maar dat is onze kans.”

3. Wat moet er voor jou gebeuren om wereldkampioen te worden? “Mathieu moet dan drie kaders achter elkaar breken. Ik ben zeker niet de tweede beste of zelfs niet de derde beste. Ik zit misschien ergens in de top vijf als ik boven mezelf kan uitstijgen dit weekend. Dan kan je er al bij vertellen dat er heel wat jongens tegenslag moeten hebben. Dat is een scenario waar ik niet vanuit ga. Mijn kansen zijn nog nooit zo klein geweest.”

Eli Iserbyt: “We moeten hopen dat Mathieu het verprutst”

1. Wat is jouw rol in de Belgische selectie? “Zo goed mogelijk presteren. Ik denk dat ik wel het podium moet ambiëren. Misschien iets meer als dat mogelijk is, maar ik ben wel realistisch genoeg om te zeggen dat Mathieu de torenhoge favoriet is. Maar je komt met die titel in het achterhoofd naar een WK. Ik vind dan ook dat we daar voor moeten gaan.”

2. Hoe moeten de Belgen Mathieu van der Poel verslaan? “Ten opzichte van de laatste jaren is hij heel erg geëvolueerd, vind ik. Er is niet veel dat hem nog nerveus maakt. De laatste weken rijdt hij enorm sterk. Wij kunnen veel doen, maar ik denk niet dat hij daar nerveus van wordt of iets anders. We moeten hopen op een off-day bij hem en op iemand bij ons die boven zichzelf uitstijgt.”

3. Wat moet er voor jou gebeuren om wereldkampioen te worden? “Als ik wil wereldkampioen worden, dan moet het in de laatste ronde gebeuren. Volgens mij maak ik daar wel altijd de juiste keuzes. Tegen iemand als Mathieu zoek je natuurlijk wel manieren om hem los te rijden, maar ik heb die voorlopig nog niet gevonden. We moeten een beetje hopen dat Mathieu het verprutst.”

Toon Aerts: “Eén van ons moet een superdag hebben om te winnen”

1. Wat is jouw rol in de Belgische selectie? “Ik denk wel dat ik samen met Eli, Wout en Laurens naar voren wordt geschoven om zo dicht mogelijk te blijven.”

2. Hoe moeten de Belgen Mathieu van der Poel verslaan? “Het zal afhangen van een superdag. Eén van ons moet de dag van zijn leven hebben en op die manier ervoor proberen te gaan. We hadden een snel parcours verwacht, maar het is blijkbaar lastig. Dan is het ieder voor zich uiteindelijk.”

3. Wat moet er voor jou gebeuren om wereldkampioen te worden? “Als ik een dag heb zoals in Ronse of Namen en nog een paar procentjes beter ben doordat het een kampioenschap is, dan moet ik dicht kunnen zijn. Maar we blijven bij Mathieu van der Poel die sindsien ook wel nog wat gegroeid is, vrees ik. Simpel zal het niet zijn.”

Laurens Sweeck: “Hoe langer we bij Mathieu blijven, hoe meer het in zijn hoofd zal spelen”

1. Wat is jouw rol in de Belgische selectie? “Daar hebben we het nog niet over gehad. Zoals ik het op de beelden heb gezien, dan zal het een eerlijk parcours zijn. Het zal afhangen van de ontstane situaties wie wat kan betekenen voor elkaar.”

2. Hoe moeten de Belgen Mathieu van der Poel verslaan? “Door hem zo lang mogelijk te volgen. Het kan niet anders op zo’n dag. Hij heeft zelf al aangegeven dat hij alleen maar kan verliezen. Hoe langer we bij hem blijven, hoe meer het in zijn hoofd gaat spelen.”

3. Wat moet er voor jou gebeuren om wereldkampioen te worden? “Thoh, dat kan in alle scenario’s te gebeuren. Ik denk niet dat het verstandig is om met Mathieu naar de meet te rijden en het is ook niet makkelijk om hem los te rijden. Als ik een goed gevoel heb en een goeie dag, dan kan er voor mij wel veel. We zullen zien.”

Tim Merlier: “Ik denk dat ik misschien wel een vrije rol krijg”

1. Wat is jouw rol in de Belgische selectie? “Ik denk dat ik misschien wel een vrije rol ga krijgen. De bespreking moet nog gebeuren. Al zit het ook wel in mijn karakter als ik ergens kan helpen, dat ik dat zeker niet laat.”

2. Hoe moeten de Belgen Mathieu van der Poel verslaan? “Het wordt moeilijk. Mathieu is over het hele seizoen gezien de beste renner. Hij heeft een zak vol vertrouwen, hé.”

3. Wat moet er voor jou gebeuren om wereldkampioen te worden? “Daar heb ik nog niet over nagedacht. Met een superdag. Ik hoop dat ik die heb, ik ben er dit jaar al een paar keer dicht bij geweest, maar toen had ik pech. Ik hoop zondag pechvrij te blijven met een superdag.”

Michael Vanthourenhout: “De grootste concurrent van Mathieu wordt hij zelf”

1. Wat is jouw rol in de Belgische selectie? “Dat moeten we nog een beetje afwachten na de start. Ik ga proberen om goed mee te zijn vanaf het begin. Als ik dan iets kan doen, dan zal ik het zeker niet laten. Zoals de vooruitzichten nu zijn, dan zal het vooral individueel heel lastig zijn en dan zal iedereen op zijn plaats terechtkomen aan het eind van de wedstrijd. Ik hoop dan nog mee vooraan te zitten.”

2. Hoe moeten de Belgen Mathieu van der Poel verslaan? “Het wordt moeilijk om Mathieu uit zijn evenwicht te halen. Ik denk dat zijn grootste concurrent hij zelf is. Als we hem in het begin niet de vrijheid geven die hij anders wel heeft, dan zit er misschien wel iets in. Al zie je wel als het duurt tot de laatste ronde, dat Mathieu het toch meestal haalt.”

3. Wat moet er voor jou gebeuren om wereldkampioen te worden? “Daar heb ik nog niet aan gedacht. Ik zal een superdag moeten hebben, dan moet ik zeker niet wachten. Want ik ben ook niet iemand die het in de slotronde kan doen. Ik moet hopen op een supersterke dag vanaf het begin dan.”

Quinten Hermans: “Wil zoveel mogelijk voor de ploeg doen”

1. Wat is jouw rol in de Belgische selectie? “Als ik een goeie wedstrijd rijd, dan wil dat zeggen dat ik vooraan in de koers zit. Daar wil ik zoveel mogelijk voor de ploeg doen en proberen om de jongens in een positie te brengen waarin ze kunnen winnen.”

2. Hoe moeten de Belgen Mathieu van der Poel verslaan? “We gaan het toch wel proberen. Of we het kunnen, dat zullen we zondag zien. Hoe, daarover zullen we nog eens samenzitten. Het blijft toch ons doel om naar hier te komen met de Belgische selectie en wereldkampioen te worden.

3. Wat moet er voor jou gebeuren om wereldkampioen te worden? “Dat is een heel moeilijk scenario, denk ik. Als ze allemaal stilvallen en materiaalpech hebben, dan moet er wel een waterkans in zitten”.