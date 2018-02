Drie keer wereldkampioen! Van Aerts triomftochten in woord en beeld DMM

04 februari 2018

18u49 0 Veldrijden Het WK veldrijden in Valkenburg was alweer een kolfje naar de hand van Wout van Aert. Onze landgenoot zorgde met een schitterende solo voor zijn derde WK-winst in drie jaar tijd. Eerder was Van Aert de beste in Zolder (2016) en Bieles (2017). Een overzicht in woord en beeld.

"Dit is mijn derde wereldtitel op rij, toch wel vrij historisch", liet Wout van Aert na zijn WK-zege in Valkenburg opteken. "De namen die me dat hebben voorgedaan waren allemaal iconisch voor deze sport." Met drie wereldtitels op rij komt Van Aert inderdaad in een illuster lijstje terecht. De Lillenaar volgt zich inderdaad in het zog van enkele illustere voorgangers. Roland Liboton (1982-1983), Albert Zweifel (1976-1977), Eric De Vlaeminck (1968-1973), André Dufraisse (1954-1958) en Roger Rondeaux (1951-1953) gingen Van Aert allen voor met drie of meer WK's op een rij.

Van Aert zegevierde voor het eerst in eigen land. Op het WK in Zolder won de toen 21-jarige Kempenaar na een sterke inhaalrace voor Lars van der Haar en Kevin Pauwels. Topfavorieten Van Aert en Van der Poel haakten halverwege de wedstrijd in elkaar en verloren zo kostbare seconden. Onze landgenoot krabbelde overeind en wist in een sterke slotronde Lars van der Haar voorbij te snellen naar zijn eerste wereldtitel.

De tweede wereldtitel kwam er voor Van Aert in Luxemburg. In Bieles finishte de Kempenaar na een materiaalslag als eerste, voor een ontgoochelde Van der Poel. De Nederlander kreeg doorheen de wedstrijd vier lekke banden te verwerken. Kevin Pauwels legde net als het jaar daarvoor beslag op de derde plaats.

Eén jaar na zijn tweede wereldtitel is de drietrapsraket van Van Aert helemaal compleet. Onze landgenoot toverde helemaal tegen de verwachtingen in een ongeziene solo uit zijn kuiten. Topfavoriet Mathieu van der Poel kende een mindere dag en moest tevreden zijn met de derde plaats. Het zilver was weggelegd voor Michael Vanthourenhout.

Zolder 2016

Bieles 2017

Valkenburg 2018