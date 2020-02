Dramatisch WK veldrijden voor Sanne Cant, Nederlandse Alvarado kroont zich tot wereldkampioene na prangend slot ABD/GVS

15u50 8 WK veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado (21) heeft zich voor het eerst in haar carrière tot wereldkampioene veldrijden gekroond. De Nederlandse eindigde voor haar landgenotes Annemarie Worst en Lucinda Brand na een prangend slot. Sanne Cant beleefde een dramatisch WK en werd pas twaalfde. Ellen Van Loy was de beste Belgische op plek acht.

Het was meteen al Nederland wat de klok sloeg. Een kwartet - Alvarado, Brand, Worst en Kastelijn - pakte meteen een voorsprong. Sanne Cant kende een slechte start en moest achtervolgen - ze zou nooit een rol van betekenis spelen op dit WK. Na twee ronden moest Kastelijn de rol voorin lossen na een versnelling van Alvarado. Het trio Alvarado, Brand en Worst gingen strijden voor de wereldtitel. Intussen reed Van Loy constant rond als beste Belgische, zij eindigde uiteindelijk als achtste. Verdonschot werd negende.

Brand kreeg iets voorbij halfkoers af te rekenen met een zadelbreuk, moest lossen, maar keerde toch weer terug. Zij bleek wel de minst sterke van de drie koplopers, want bij een ultieme aanval van Worst in de slotronde moest Brand de rol definitief lossen. Alvarado hield wel stand, we gingen naar een sprint met twee. Daarin bleek de jongste de snelste. De 21-jarige Alvarado spurtte naar de wereldtitel. Worst werd tweede, Brand derde. En Sanne Cant? Die eindigde een dramatische WK op een twaalfde plaats op meer dan 3'30".

Oranje dominantie

Nederland heerste op dag 1 van dit WK veldrijden. Bij de junioren meisjes won Shirin Van Anrooij voor haar landgenote Puck Pieterse. Ryan Kamp werd wereldkampioen bij de beloften, zijn landgenoot Mees Hendrikx finishte als derde. En bij de vrouwen kleurde het podium helemaal oranje. Dat maakt een totaal van zeven medailles. België heeft er... nul.