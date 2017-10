Dozijn topcrossers geven hun tiercé voor Gieten JDK/BA

Een dozijn topcrossers (quasi) unaniem: Mathieu van der Poel wint ook in Gieten. Alleen Merlier gelooft in zege Van Aert. Amerika hebben we gehad, vandaag zet het internationale veldritpeloton terug voet op Europese grond. Meer bepaald in het Noord-Nederlandse Gieten, voor de openingsmanche van de 35ste Superprestige. Scoort Mathieu van der Poel na vier opeenvolgende overwinningen (Eeklo, Iowa en twee keer Waterloo) een perfecte vijf op vijf? Daar gaat een overdonderende meerderheid van zijn concurrenten van uit. Alleen Tim Merlier gelooft rotsvast in de eerste seizoenszege van zijn Crelan-ploegmaat Wout van Aert. "Ik hou van verrassingen", voegt hij er knipogend aan toe. Voor de rest wijzen de twaalf voorspelde tiercés unaniem in dezelfde richting. En valt het op dat Van Aert in vijf pronostieken niet eens het podium haalt. Laurens Sweeck wordt het vaakst op twee gezet. Wie is dé 'Madame Soleil' van het crosswereldje? Antwoord vanaf 15 uur.

De tiercés

Lars van der Haar

1. Mathieu van der Poel

2. Laurens Sweeck

3. Lars van der Haar

Laurens Sweeck

1. Mathieu van der Poel

2. Laurens Sweeck

3. Quinten Hermans

Eli Iserbyt

1. Mathieu van der Poel

2. Michael Vanthourenhout

3. Wout van Aert

Kevin Pauwels

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert

3. Tim Merlier

photo_news Kevin Pauwels.

Michael Vanthourenhout

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert

3. Laurens Sweeck

Toon Aerts

1. Mathieu van der Poel

2. Laurens Sweeck

3. Wout van Aert

Corné van Kessel

1. Mathieu van der Poel

2. Laurens Sweeck

3. Lars van der Haar

Quinten Hermans

1. Mathieu van der Poel

2. Laurens Sweeck

3. Michael Vanthourenhout

BELGA Quinten Hermans in het spoor van Laurens Sweeck.

Daan Soete (zelf niet aan de start in Gieten)

1. Mathieu van der Poel

2. Lars van der Haar

3. Wout van Aert

Tim Merlier

1. Wout van Aert

2. Mathieu van der Poel

3. Kevin Pauwels

Gianni Vermeersch

1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert

3. Tom Meeusen

Klaas Vantornout

1. Mathieu van der Poel

2. Laurens Sweeck

3. Michael Vanthourenhout

BELGA Wordt Klaas Vantornout 'Madame Soleil'?