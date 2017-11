Dit gebeurde er op de Koppenberg: compleet uitgetelde Van der Poel klopt Telenet-duo Aerts en Van der Haar, Van Aert weer verliezer

16u17

Samenvatting

De Koppenbergcross is uitgedraaid op een duel Telenet Fidea Lions versus Mathieu van der Poel. Grote verliezer, eens te meer dit seizoen: Wout van Aert. Op Allerheiligen niet opgestaan uit de doden. Geen vierde zege op de Koppenberg - het vernieuwde parcours in Oudenaarde zal hij ongetwijfeld vervloeken.



Gelukkig waren er nog Toon Aerts en Lars van der Haar. Het duo speelde het ploegenspel uitstekend om het van der Poel zo toch op z'n minst moeilijk te maken. Elk om de beurt in de aanval. Van der Poel gaf aanvankelijk een matige indruk, maar hij klampte aan en groeide in de wedstrijd om de DVV-trofee. En naar het einde toe enkele speldenprikken uitdelend. Zeker toen Aerts even in de fout ging. Weg was hij, van der Poel. Nu ook die allereerste op de Koppenberg beet. En of het superzware parcours zijn tol geëist had: de machtsmens viel na de finish meteen van zijn fiets. De Koppenberg had er duidelijk op ingehakt. Van der Poel pakt ook de leiding over in het klassement om de DVV-trofee.