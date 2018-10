Derde zege op rij voor Laurens Sweeck in Neerpelt, Marcel Meisen en David van der Poel staan mee op het podium DMM

27 oktober 2018

15u59 0 Veldrijden Drie op een rij voor Laurens Sweeck. De veldrijder van Sauzen Pauwels-Vastgoedservice heeft na 2016 en 2017 nu ook een derde keer de Soudal Cross in Neerpelt gewonnen. Onze landgenoot haalde het in zijn eentje voor Marcel Meisen en David van der Poel (beiden Corendon-Circus). Mathieu van der Poel en Wout van Aert stonden niet aan de start.

Niet de allergrootste tenoren aan de start in Neerpelt. Net als vorig jaar ontbraken Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Lars van der Haar en Toon Aerts op het appel. Hoog tijd dus voor de Vanthourenhouts, Hermansen en Sweecks van deze wereld om hun kans te grijpen. Voor Laurens Sweeck was de Soudal Cross in Neerpelt overigens bekend terrein. Hij won de vorige twee edities en gold vooraf dus als de te kloppen man.

Zelf had de titelverdediger daar naar eigen zeggen minder vertrouwen in. Na een snelle start met een valpartij in de achtergrond liet Sweeck zich niet direct zien in de spits van de wedstrijd. Tweelingbroer Diether deed dat wel. Zijn tempo luidde een eerste snok van Quinten Hermans in. De jonge veldrijder van Telenet-Fidea raakte niet weg. Alles te herdoen dus na één derde van de wedstrijd.

Micheal Vanthourenhout tekende daarop voor een tweede impuls. Laurens Sweeck volgde nu wel gezwind. Halfweg de wedstrijd leken we op weg naar een leuk duel tussen de twee, maar een valpartij van Vanthourenhout besliste daar anders over. Sweeck moest het zo plots in zijn eentje zien te rooien. Dat terwijl Meisen en Van der Poel zich de beteren toonden in de achtervolging.

Vooral de Duitser zette zich in het slot van de wedstrijd met enkele kloeke passages op de kaart, maar Sweeck écht bedreigen lukte niet. Onze landgenoot keek niet meer om, behield zijn kloof en stoomde in één ruk door naar de zege. Zijn derde in Neerpelt en zijn eerste van het seizoen. Morgen verhuist het peloton naar Ruddervoorde.