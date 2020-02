Denise Betsema rondt lange solo af in Leuven, ook Thibau Nys wint MDRW

22 februari 2020

14u52

Bron: Belga 1 Veldrijden Denise Betsema heeft vandaag de GP Leuven op haar naam geschreven. De 27-jarige Nederlandse haalde het op het militair domein van Heverlee na een solo die ze opzette half cross. Haar landgenote Annemarie Worst werd tweede. Belgisch kampioene Sanne Cant finishte, na een sprint met drie, als derde. Het werd voor Betsema meteen de eerste zege na haar dopingschorsing van een half jaar.

Het was Betsema, vorig jaar ook al winnares in Leuven, die de kopstart nam. In het spoor van de Nederlandse volgden haar landgenote Maud Kaptheijns, Loes Sels, Annemarie Worst, Sanne Cant en de Franse kampioene Marion Norbert Riberolle. Al vrij snel, we waren amper drie minuten weg, trok Betsema het gashendel helemaal open. Annemarie Worst probeerde haar landgenote nog bij te benen maar slaagde daar niet in.

Tot Betsema een foutje maakte en we bij het ingaan van de derde ronde twee leidsters kregen. Achter dit duo volgde, op 45 seconden, het zestal met Sels, Cant, Ellen Van Loy, Verdonschot, Norbert Riberolle en de Nederlandse Manon Bakker. Laatstgenoemde versnelde en ging alleen op jacht naar de leidsters. Cant volgde als vierde.

Met nog drie ronden voor het einde sloot de Belgische kampioene aan bij Bakker. Net voor het wasbord zette Betsema Worst weer op achterstand, terwijl Laura Verdonschot het duo Cant-Bakker vervoegde. Denise Betsema kwam niet meer in de problemen en haalde het op schitterende wijze. Worst consolideerde haar dichtste ereplaats. In een sprint met drie was Sanne Cant de snelst voor de derde plaats.

De ontlading was bijzonder groot bij Betsema, die haar kinderen meenam naar het podium. “Deze zege is extra speciaal, ook omdat mijn kinderen afgezakt zijn naar deze wedstrijd. We hebben er één groot familiefeest van gemaakt”, begon Betsema. “Ik wou al vrij vlug in de aanval gaan maar Annemarie Worst kon me snel weer vervoegen. Ik temporiseerde even om dan weer rond half cross vol door te gaan. Met het gekende gevolg. Ik ben zo blij met deze zege. Pas in de laatste ronde durfde ik achterom te kijken maar bleef wel zeer geconcentreerd verder rijden. Je weet immers nooit wat er nog kan gebeuren.”

“Ik rijd morgen/zondag ook nog in Oostmalle de Sluitingsprijs”, vervolgde de Nederlandse. “Wellicht doe ik na het veldritseizoen nog enkele wedstrijden in het mountainbiken omdat het voor mij wel echt een kort seizoen was na die schorsing. Ik heb er een zeer hectische maand opzitten maar van deze zege wil ik eerst wel lekker genieten met de kinderen.”

Eerder op de dag was Thibau Nys opnieuw de beste bij de junioren. De wereldkampioen pakte zijn 22e zege van het seizoen. Yorben Lauryssen werd tweede, Mathis Avondts vervolledigde het podium.