Denise Betsema positief getest op anabole steroïden na Wereldbekermanche in Hoogerheide XC

05 april 2019

17u39 34 Veldrijden Een bom in de veldritwereld. Denise Betsema is eind januari na de Wereldbekermanche in Hoogerheide positief getest op anabole steroïden. Dat meldt de UCI. De Nederlandse veldrijdster is voorlopig geschorst. Wel kan ze nog een B-staal aanvragen.

De 26-jarige Betsema maakte het afgelopen seizoen furore en mocht liefst vijftien keer de armen in de lucht gooien. Daarmee was de renster van Marlux-Bingoal ook de zegekoningin. Nog meegeven: Betsema finishte in de Wereldbekercross in Hoogerheide (waar ze haar positief test leverde) als zevende.

Op het NK en WK moest de Nederlandse vrede nemen met de vierde plek. Wel zegevierde ze onder meer in de Wereldbekermanche in Koksijde, de Superprestigewedstrijd in Middelkerke en de DVV Trofee-manche in Antwerpen. Betsema verlengde eind februari pas haar overeenkomst bij Marlux-Bingoal tot eind 2023.