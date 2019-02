De zuinige crosskeizer: het knalseizoen van Mathieu van der Poel in cijfers JDK

18 februari 2019

06u30 0 Veldrijden Het prachtseizoen van Mathieu van der Poel zit erop. Gisteren veroverde hij in Hulst zijn 32ste zege van het seizoen. De dominantie van de wereldkampioen in cijfers.

2

Van der Poel won slechts twee van zijn 34 gereden crossen níet. Hij viel letterlijk uit in de Rapencross in Lokeren en kende een ‘offday’ op de Koppenberg: 21ste op 4.12 van Aerts.

3

Voor het eerst in zijn profloopbaan pakt Van der Poel de drie truien: hij werd in Huijbergen Nederlands kampioen, in Rosmalen Europees kampioen en in Bogense wereldkampioen.

8

Niemand die hem dit ooit zou nadoen, geloofde Sven Nys in het seizoen 2006-2007. Maar zie: ook Van der Poel scoorde de perfecte acht op acht in de Superprestige.

21

Liefst 21 van Van der Poels 32 seizoenszeges waren klassementscrossen. Naast 8 op 8 in de Superprestige, won hij ook zes van de negen Wereldbekermanches en zeven van de acht DVV Trofee-wedstrijden.

94,1

Met 32 zeges evenaart hij zijn totaal van vorig seizoen. Op 34 gereden crossen geeft dat een indrukwekkend ‘afwerkingspercentage’ van… 94,1%.

110

Met de Vestingcross in Hulst bracht Van der Poel zijn algemeen zegetotaal bij de elite, zijn twee Masters-overwinningen in Waregem inbegrepen, op 110.

791

791 seconden of 13:12 reed Van der Poel in totaal weg van de concurrentie. Gemiddeld ‘slechts’ 24,7 seconden per cross, wat wijst op zuinigheid. 18 keer bedroeg de kloof zelfs maximaal 17 seconden. Twee keer maakte hij een uitzondering op de regel: in Antwerpen (niet toevallig een manche van de DVV-Trofee, waar het klassement ‘op tijd’ wordt gemaakt) en Namen smeerde hij Van Aert 1:02 respectievelijk 1:04 aan.