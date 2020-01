De winnaars in de verschillende categorieën op een rij: Vandebosch wint bij U23, De Wilde verzilvert favorietenstatus bij meisjes-junioren DMM

Toon Vandebosch is de beste bij de beloften

Toon Vandebosch (Pauwels Sauzen-Bingoal) kroonde zich in Antwerpen voor de eerste keer in zijn carrière tot Belgisch kampioen bij de beloften. De Belgische kampioen bij de junioren van 2017 haalde het op het strand van Sint-Anneke van Niels Vandeputte, die na een indrukwekkende inhaalrace nog bijna tot in het wiel kwam van de uiteindelijke winnaar. Jelle Camps finishte even later op de derde plaats.

Op de erelijst volgt Vandebosch Timo Kielich op, die vorig jaar in Kruibeke de concurrentie in de vernieling reed, maar in Antwerpen nooit meedeed voor de overwinning en met een zesde plaats in de eindstand vrede moest nemen.

De Wilde bij junioren, Van Sinaey bij nieuwelingen

Julie De Wilde heeft haar Belgische titel bij de junioren dames verlengd. De zilverenmedaillewinnares op het WK op de weg in Yorkshire haalde het voor Julie Brouwers en Mirthe Van den Brande. Bij de dames nieuwelingen ging de zege naar Xaydée Van Sinaey, voor Febe De Smedt en Chloë Van Den Eede.

Julie De Wilde won vorig jaar de driekleur in haar eerste jaar bij de juniores en was, na haar zege in Gullegem vorige week, de grote favoriete om zichzelf op te volgen. De kopstart was evenwel voor Sterre Vervloet, maar al snel viel zij terug. Vooraan etaleerde ook nieuwelinge Xaydée Van Sinaey haar talent en mengde ze zich in de debatten tussen de junioren.

Maar uiteindelijk werd in het slot strijd geleverd tussen Julie Brouwers en Julie De Wilde. Die laatste ging in de slotronde even het verkeerde spoor in tijdens de zandstrook en zag Brouwers een handvol seconden pakken, maar De Wilde knokte zich terug en maakte daarna het verschil op een steile strook en de brug. Ze soleerde naar de zege.

“Ik was wel een beetje zenuwachtig vooraf”, zei de renster uit Laarne, “vannacht heb ik elk uur op de wekker gezien. Vorig jaar was die titel een verrassing, nu startte ik hier als favoriete en dat is toch anders. Ik ben blij met deze titel. Nu gaat de focus weer even op de piste. Volgend weekend rijd ik immers een interland in Apeldoorn van vrijdag tot met zondag. Daar rijd ik de ploegenachtervolging, de 500 meter en de individuele achtervolging. Dan duik ik weer op de crossfiets met het oog op het WK waar ik niet zonder ambitie start.”

Van Sinaey finishte als vierde en is daarmee Belgische kampioene bij de nieuwelingen. De 14-jarige studeert economie-wiskunde, haar grote voorbeeld zijn twee Nederlandse veldrijders. “Mathieu van der Poel en Ceylin Alvarado”, zegt ze. “Ik houd van haar stijl op de fiets en haar techniek is heel goed. Dit is intussen mijn tiende Belgische titel. Eerder werd ik al drie keer kampioene in het tijdrijden, twee op de weg, één op de piste en nu een vierde in het veld.”

Aaron Dockx pakt derde driekleur op rij: “Wil het perfecte seizoen rijden”

Aaron Dockx heeft zijn favorietenrol waargemaakt bij de tweedejaarsnieuwelingen op het BK veldrijden. Op het strand van Sint-Anneke soleerde de renner uit Rijkervorsel naar een 21e overwinning van het seizoen. Hij haalde het voor Kay De Breukere en Dario Van der Heyden.

Aaron Dockx had nog geen halve ronde nodig om afstand te nemen van zijn tegenstanders en schudde daarna een lange solo uit z’n benen, goed voor z’n 21e overwinning op 21 crossen. Vorig jaar bij de eerstejaarsnieuwelingen en in 2018 bij de aspiranten toonde hij zich ook al de beste van het pak.

“Ik wist dat ik de grote favoriet was”, zei hij na afloop. “Ik was er echt op gebrand om hier weer te winnen en ben zeer blij dat me dat gelukt is. Ja, er was wel wat stress vooraf, want als je torenhoog favoriet bent kan je eigenlijk alleen maar verliezen. Ik was wat zenuwachtig voor mijn startplaats, maar ik had het geluk bij de lottrekking en trok nummertje twee zodat ik op de eerste startrij stond. Dat was een voordeel, ik kon al snel wegrijden bij mijn concurrenten.”

21 op 21, en ongeslagen tot op heden. “Vorig jaar verloor ik twee keer, nu wil ik proberen om het perfecte seizoen te rijden. Dat zou heel mooi zijn, ongeslagen het seizoen uit gaan.”

Dockx koerst ook niet slecht op de weg. “Maar voorlopig gaat mijn voorkeur toch uit naar het veld. Hier win ik elke keer, dat is plezanter”, lachte hij nog. “Nu blijf ik nog de rest van de dag op dit BK en supporter ik voor mijn dorpsgenoot Toon Aerts.”